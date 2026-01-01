Investigan fractura en pierna de bebé ingresado a clínica de Palaú

MÚZQUIZ, COAH.– El ingreso de un menor de apenas un año de edad a la Clínica 27 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la comunidad de Palaú, generó la activación de protocolos médicos y la apertura de una investigación por parte de las autoridades, luego de que se le detectara una fractura en la pierna izquierda.

El hecho se registró durante la mañana de este martes, cuando el menor fue llevado al área de urgencias por su madre, identificada como Dulce “N”, quien solicitó atención inmediata al notar la gravedad de la lesión. A su arribo al nosocomio, el personal médico procedió a brindar atención de urgencia, inmovilizando la extremidad afectada y realizando una valoración inicial para descartar complicaciones adicionales.

Debido a la severidad de la lesión, el personal de salud notificó a las autoridades correspondientes, tal como lo establecen los protocolos para la atención de menores que presentan lesiones de consideración. Esta notificación derivó en la intervención de la Fiscalía General del Estado, a través de su Delegación en la Región Carbonífera, la cual inició una carpeta de investigación para determinar cómo se produjo la fractura.

Hasta el momento, no se ha establecido una versión clara sobre las circunstancias en las que el menor resultó lesionado. Ante esta falta de información precisa, las autoridades decidieron atraer el caso con el objetivo de esclarecer si se trató de un accidente doméstico o si existen otros factores que deban ser analizados dentro del marco legal.

Como parte de las diligencias, diversas corporaciones policiacas colaboran en la indagatoria, realizando entrevistas con familiares del menor, así como con el personal médico que tuvo contacto directo con el caso. También se contempla la revisión de antecedentes y cualquier reporte previo que pudiera estar relacionado con el entorno del infante.

Debido a la complejidad del caso, se determinó el traslado del menor a un hospital en la ciudad de Nueva Rosita, donde recibiría atención médica especializada y estudios más detallados para confirmar el diagnóstico y definir el tratamiento correspondiente.

Hasta ahora, no se han dado a conocer detalles adicionales sobre el estado de salud del bebé, el cual se mantiene bajo supervisión médica. Las autoridades indicaron que el proceso se encuentra en una etapa inicial de investigación y que será conforme avancen las diligencias cuando se pueda determinar el origen de la lesión.

El caso permanece bajo seguimiento institucional, en espera de los resultados médicos y del avance de las indagatorias que permitan esclarecer plenamente lo ocurrido.

(Con información de medios locales)