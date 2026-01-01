Vecina localiza sin vida a mujer de la tercera edad en vivienda de Palaú

MÚZQUIZ, COAH.– Una movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones policiacas se registró la tarde de este martes, luego del hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer de la tercera edad al interior de su domicilio, ubicado en la Zona Centro de la Villa de Palaú.

Los hechos ocurrieron en una vivienda situada sobre la calle Francisco I. Madero, a escasos metros de la plaza principal. De acuerdo con la información disponible, fue una vecina quien solicitó apoyo a los servicios de emergencia tras ingresar al domicilio y encontrar a la propietaria tirada en el piso, sin responder a ningún estímulo.

La mujer fue identificada como Dora Amalia ¨N¨, de aproximadamente 82 años de edad, quien, según se informó, vivía sola en el inmueble. La persona que realizó el reporte señaló que intentó comunicarse con la adulta mayor, pero al no obtener respuesta verbal ni reacción alguna, decidió pedir auxilio de manera inmediata.

El reporte fue recibido alrededor de las 14:36 horas, lo que generó la rápida movilización de paramédicos hacia el domicilio señalado. Al arribar, los socorristas realizaron la valoración correspondiente; sin embargo, confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales, por lo que no fue posible brindarle atención médica.

Tras confirmarse el fallecimiento, se dio aviso a las autoridades competentes para que acudieran al lugar y llevaran a cabo las diligencias legales. Elementos policiacos procedieron a acordonar el área y a tomar conocimiento de los hechos, a fin de preservar la escena conforme a los protocolos establecidos.

Hasta el momento, no se han dado a conocer de manera oficial las causas del deceso. De forma preliminar, no se informó sobre indicios de violencia en el lugar, por lo que se mantiene la presunción de que el fallecimiento pudo haberse derivado de causas naturales, situación que deberá ser confirmada por las instancias correspondientes.

Una vez concluidas las diligencias en el sitio, el cuerpo sería trasladado para los procedimientos legales de rigor, mientras se notificaba a los familiares de la mujer para continuar con los trámites correspondientes.

