Vecina localiza sin vida a mujer de la tercera edad en vivienda de Palaú

Sabinas
/ 1 enero 2026
    Paramédicos confirmaron que la adulta mayor ya no contaba con signos vitales. FOTO: ARCHIVO

El reporte de emergencia se recibió alrededor de las 14:36 horas, lo que generó la movilización de paramédicos y corporaciones policiacas hacia la Zona Centro

MÚZQUIZ, COAH.– Una movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones policiacas se registró la tarde de este martes, luego del hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer de la tercera edad al interior de su domicilio, ubicado en la Zona Centro de la Villa de Palaú.

Los hechos ocurrieron en una vivienda situada sobre la calle Francisco I. Madero, a escasos metros de la plaza principal. De acuerdo con la información disponible, fue una vecina quien solicitó apoyo a los servicios de emergencia tras ingresar al domicilio y encontrar a la propietaria tirada en el piso, sin responder a ningún estímulo.

La mujer fue identificada como Dora Amalia ¨N¨, de aproximadamente 82 años de edad, quien, según se informó, vivía sola en el inmueble. La persona que realizó el reporte señaló que intentó comunicarse con la adulta mayor, pero al no obtener respuesta verbal ni reacción alguna, decidió pedir auxilio de manera inmediata.

El reporte fue recibido alrededor de las 14:36 horas, lo que generó la rápida movilización de paramédicos hacia el domicilio señalado. Al arribar, los socorristas realizaron la valoración correspondiente; sin embargo, confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales, por lo que no fue posible brindarle atención médica.

Tras confirmarse el fallecimiento, se dio aviso a las autoridades competentes para que acudieran al lugar y llevaran a cabo las diligencias legales. Elementos policiacos procedieron a acordonar el área y a tomar conocimiento de los hechos, a fin de preservar la escena conforme a los protocolos establecidos.

Hasta el momento, no se han dado a conocer de manera oficial las causas del deceso. De forma preliminar, no se informó sobre indicios de violencia en el lugar, por lo que se mantiene la presunción de que el fallecimiento pudo haberse derivado de causas naturales, situación que deberá ser confirmada por las instancias correspondientes.

Una vez concluidas las diligencias en el sitio, el cuerpo sería trasladado para los procedimientos legales de rigor, mientras se notificaba a los familiares de la mujer para continuar con los trámites correspondientes.

(Con información de medios locales)

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

