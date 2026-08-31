Investigan muerte de hombre de 35 años en Barroterán, Coahuila; familiares descartan suicidio

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Sabinas
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    Investigan muerte de hombre de 35 años en Barroterán, Coahuila; familiares descartan suicidio
    Los restos del joven encontrado sin vida serán velados este lunes a partir de las 16:30 horas, en una funeraria de Barroterán, Coahuila ARCHIVO

El joven fue localizado por un familiar dentro de una vivienda de la colonia Valle Dorado

BARROTERÁN, COAH.- La muerte de un hombre de aproximadamente 35 años es investigada por las autoridades luego de que fuera localizado inconsciente al interior de un domicilio de la colonia Valle Dorado, en Barroterán, Coahuila, durante la tarde de este domingo.

De acuerdo con los primeros reportes, fue un familiar quien solicitó el auxilio al percatarse de que el hombre se encontraba inconsciente dentro de la vivienda. El llamado movilizó a paramédicos hasta el domicilio para brindar atención al joven identificado como Zully.

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A su llegada, los socorristas encontraron al masculino sin signos vitales y confirmaron su fallecimiento. Posteriormente se dio aviso a las autoridades correspondientes para iniciar las diligencias relacionadas con el caso.

Elementos encargados de la investigación acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, mientras se realizaban las actuaciones necesarias antes del levantamiento del cuerpo.

$!Una funeraria local publicó la esquela del joven encontrado sin vida en Barroterán, Coahuila.
Una funeraria local publicó la esquela del joven encontrado sin vida en Barroterán, Coahuila. CORTESÍA

En los primeros momentos comenzó a circular la versión de que el hombre habría atentado contra su propia vida. No obstante, esta hipótesis no ha sido confirmada oficialmente y fue descartada por sus hermanos.

El caso permanece bajo investigación y será la autoridad ministerial la encargada de establecer la causa de muerte una vez que concluyan los estudios periciales correspondientes.

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El fallecimiento provocó consternación entre habitantes de la colonia Valle Dorado, particularmente por las circunstancias en que fue localizado el hombre y la movilización de los cuerpos de emergencia.

Los restos del joven serán velados este lunes a partir de las 16:30 horas, en una funeraria de esta población minera.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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