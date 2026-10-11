Investigan muerte de hombre en vivienda de Nueva Rosita
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Agentes de Investigación Criminal acudieron al inmueble para recabar evidencias sobre las circunstancias del fallecimiento ocurrido en la colonia Humberto Moreira
NUEVA ROSITA, COAH.- La Fiscalía General del Estado investiga el fallecimiento de Federico “N”, de aproximadamente 50 años, cuyo cuerpo fue localizado dentro de una vivienda de la colonia Humberto Moreira, en Nueva Rosita, en el municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila.
El hallazgo movilizó este domingo a elementos de la Agencia de Investigación Criminal adscritos a la Delegación Carbonífera, quienes acudieron al domicilio para realizar las primeras diligencias y recabar evidencias que permitan establecer las circunstancias de la muerte.
La intervención ministerial se concentró en obtener información del lugar donde fue encontrado el hombre. Los datos reunidos forman parte de las investigaciones para esclarecer lo sucedido.
Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a un anfiteatro para practicarle la necropsia de ley. El examen forense permitirá determinar la causa precisa del fallecimiento y aportar elementos al trabajo de los agentes investigadores.