Investigan muerte de hombre en vivienda de Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- La Fiscalía General del Estado investiga el fallecimiento de Federico “N”, de aproximadamente 50 años, cuyo cuerpo fue localizado dentro de una vivienda de la colonia Humberto Moreira, en Nueva Rosita, en el municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila.

El hallazgo movilizó este domingo a elementos de la Agencia de Investigación Criminal adscritos a la Delegación Carbonífera, quienes acudieron al domicilio para realizar las primeras diligencias y recabar evidencias que permitan establecer las circunstancias de la muerte.