Irrumpen en vivienda y atacan a familia; padre resulta herido en Palaú

MÚZQUIZ, COAH.- Un hecho de violencia ocurrido en el barrio Los Cuervos, en la Villa de Palaú, municipio de Múzquiz, dejó como saldo a un hombre lesionado en el rostro, luego de que dos jóvenes irrumpieran de forma violenta en un domicilio particular, generando momentos de pánico entre los integrantes de una familia.

De acuerdo con la información disponible, el ataque se registró cuando los agresores ingresaron sin autorización a la vivienda. Uno de ellos fue identificado como Juan “N”, quien presuntamente accionó una pistola de diábolos o carabina de postas y disparó directamente contra el padre de familia. De manera simultánea, el segundo individuo intentó agredirlo con un machete, lo que elevó el nivel de riesgo dentro del inmueble.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila, segundo estado con mayor avance en saneamiento de deuda

La agresión ocurrió frente a la esposa de la víctima y sus dos hijas menores, quienes presenciaron la escena. El afectado, identificado como Saúl “N”, sufrió una lesión en el rostro como consecuencia del impacto, lo que provocó gritos de auxilio que alertaron a vecinos del sector.

Habitantes de la zona acudieron en apoyo al escuchar los llamados y solicitaron la intervención de los servicios de emergencia. Minutos después, el lesionado fue trasladado al Hospital General “Hugo Héctor Martínez Tijerina”, donde recibió atención médica por la herida provocada por la posta incrustada en el rostro. Tras ser valorado por personal médico, fue dado de alta horas más tarde y regresó a su domicilio para continuar con su recuperación.

Aunque su estado de salud fue reportado como estable, la familia manifestó temor por su seguridad tras el ataque. En ese contexto, señalaron su intención de acudir ante la Agencia Investigadora del Ministerio Público para interponer una denuncia formal por los hechos, al considerar que se trató de una agresión directa y de una irrupción ilegal a su vivienda.

El caso ya es investigado por las autoridades correspondientes, quienes buscan esclarecer las circunstancias del ataque y determinar la responsabilidad de los involucrados. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre el móvil que originó la agresión.

Mientras tanto, la víctima permanece en su hogar en proceso de recuperación, en tanto se da seguimiento legal al caso por la vía correspondiente.

(Con información de medios locales)