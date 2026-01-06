Coahuila, segundo estado con mayor avance en saneamiento de deuda

Coahuila mantiene una trayectoria positiva en el manejo de sus finanzas públicas y se consolida como una de las entidades con mayores avances en la reducción de su carga de deuda en relación con su capacidad de ingresos, de acuerdo con el más reciente análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), con cifras al cierre del tercer trimestre de 2025.

Si bien el estado se ubica con un indicador de deuda subnacional equivalente al 51.2 por ciento de sus ingresos totales —por debajo de Nuevo León (75.9%) y cercano a Chihuahua (52.8%)—, el dato cobra relevancia al observar la evolución histórica. Desde 2016, Coahuila logró disminuir este indicador en 40.3 puntos porcentuales, al pasar de 91.5 a 51.2 por ciento, posicionándose como la segunda entidad con mayor avance en saneamiento financiero a nivel nacional, solo detrás de Quintana Roo.

El CEFP destaca que este indicador mide la proporción de los ingresos totales que una entidad tendría que destinar si buscara liquidar completamente su deuda, por lo que su reducción refleja una mejora estructural en la sostenibilidad de las finanzas públicas estatales.

A nivel nacional, el reporte subraya una tendencia favorable en el endeudamiento subnacional. Tras alcanzar un máximo de 33.3 por ciento en 2016, el promedio nacional descendió de forma sostenida hasta ubicarse en un mínimo histórico de 22.9 por ciento en el tercer trimestre de 2025. En ese periodo, 30 de las 32 entidades federativas lograron reducir su nivel de deuda respecto a sus ingresos, resultado asociado a la entrada en vigor de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

En el caso específico de Coahuila, los avances no solo se reflejan en el indicador relativo, sino también en la gestión directa de sus pasivos. Al cierre de septiembre de 2025, la deuda estatal se ubicó en 36 mil 803.9 millones de pesos, lo que representa una reducción frente a los 36 mil 881.5 millones registrados en el mismo periodo de 2024, confirmando la continuidad de la política de amortización de capital.

Uno de los aspectos más relevantes para los analistas financieros es la mejora en las condiciones de financiamiento. La tasa de interés ponderada de la deuda estatal pasó de 9.5 por ciento anual en el tercer trimestre de 2024 a 8.4 por ciento en 2025, una reducción de 110 puntos base. Este ajuste permite disminuir el costo financiero y liberar recursos que pueden destinarse a inversión pública, servicios y proyectos estratégicos.

De acuerdo con el CEFP, este tipo de resultados fortalece la capacidad presupuestal de las entidades en un entorno económico nacional complejo, al reducir la presión del servicio de la deuda.