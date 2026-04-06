Joven da a luz en baño de hospital del IMSS en Palaú; no sabía que estaba embarazada

De acuerdo con la información difundida, la paciente arribó al área de Urgencias a las 02:26 horas, manifestando molestias abdominales. Durante la valoración inicial, la joven negó encontrarse embarazada y no contaba con antecedentes de atención gineco-obstétrica dentro de la institución.

MÚZQUIZ, COAH.- Un parto inesperado registrado durante la madrugada del sábado 4 de abril movilizó al personal médico del Hospital General de Subzona con Medicina Familiar número 27 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicado en la población de Palaú, municipio de Múzquiz , luego de que una joven de 19 años diera a luz en el área de sanitarios del nosocomio.

Minutos después de su ingreso, la paciente se levantó para dirigirse al sanitario del área de espera. Fue en ese lugar donde se presentó el alumbramiento de manera fortuita, situación que derivó en la intervención inmediata del personal médico del hospital.

Tras el nacimiento, tanto la madre como la recién nacida fueron trasladadas de inmediato al área de maternidad, donde recibieron atención especializada. Las autoridades de salud informaron que ambas se encuentran estables; sin embargo, debido a que el parto ocurrió de manera prematura, la bebé fue colocada en una incubadora dentro de la unidad de terapia intensiva neonatal.

Como parte del protocolo médico, se gestionó el traslado de la recién nacida a la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Ginecología y Obstetricia número 23, en Monterrey, con el objetivo de brindarle atención de mayor nivel. No obstante, dicha transferencia no se concretó, ya que no fue autorizada por la familia.

En su lugar, la menor fue trasladada al Hospital General de Zona número 24, ubicado en Nueva Rosita, donde continúa bajo observación médica.

El caso fue catalogado como un parto fortuito, debido a que ocurrió de manera inesperada y fuera de un área destinada para atención obstétrica, lo que obligó a una reacción inmediata del personal médico para salvaguardar la integridad de ambas pacientes.

(Con información de medios locales)