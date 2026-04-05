Sequía y cierre de frontera de EU frenan crecimiento del hato ganadero en Coahuila

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Coahuila
/ 5 abril 2026
    Sequía y cierre de frontera de EU frenan crecimiento del hato ganadero en Coahuila
    Desde hace 5 años, el hato ganadero de Coahuila se mantiene en 400 mil cabezas. ESPECIAL

Productores mantienen niveles sin avance por falta de lluvias y limitaciones comerciales

El sector ganadero de Coahuila atraviesa un panorama adverso marcado por la falta de precipitaciones y restricciones comerciales que han limitado su desarrollo en los últimos años.

El secretario de Desarrollo Rural, Jesús María Montemayor Garza, informó que el hato ganadero estatal se mantiene en alrededor de 400 mil cabezas, sin crecimiento en al menos 5 años debido a condiciones climáticas desfavorables.

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La escasez de agua y la baja producción de forraje han obligado a los productores a modificar sus procesos, incrementando costos y esfuerzos para sostener sus actividades.

IMPACTO DE RESTRICCIONES COMERCIALES

A este escenario se suma el cierre de la frontera para la exportación de becerros desde noviembre de 2024, lo que ha afectado significativamente la comercialización del ganado.

Esta situación ha limitado el acceso a mercados internacionales, especialmente en Estados Unidos, donde los precios de la carne resultan atractivos para los productores mexicanos.

La combinación de factores climáticos y comerciales ha generado una fuerte presión sobre una de las principales actividades económicas del medio rural en la entidad.

Ante ello, Montemayor Garza subrayó la necesidad de mantener estrategias de apoyo que permitan a los ganaderos enfrentar tanto la sequía como la incertidumbre del mercado.

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