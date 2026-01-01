Jóvenes de Sabinas avanzan en trámite del Servicio Militar Nacional

SABINAS, COAH.- A partir del sábado 3 y domingo 4 de enero de 2026, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) iniciará en Sabinas el periodo de recepción de medias cartillas del Servicio Militar Nacional correspondientes a jóvenes de la clase 2007 y remisos.

El trámite se realizará exclusivamente durante los fines de semana del mes de enero, con el objetivo de dar inicio al proceso de liberación de la cartilla militar, la cual podrá ser recogida en diciembre de 2026.

Autoridades municipales estiman que más de 200 jóvenes participen, cifra similar a la registrada el año anterior.

Para facilitar el procedimiento, personal de la Sedena estará atendiendo directamente en los pasillos del Palacio Municipal, donde los jóvenes deberán entregar su media cartilla previamente tramitada.

La Junta Municipal de Reclutamiento hizo un llamado a los jóvenes a cumplir en tiempo y forma con este requisito, el cual es obligatorio conforme a la Ley del Servicio Militar Nacional y resulta indispensable para aspirar a empleos en corporaciones policiacas, fuerzas armadas y empresas de seguridad privada.