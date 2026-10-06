Llaman en municipio de Juárez a frenar otro trasvase de presa ‘Don Martín’

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Sabinas
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    Llaman en municipio de Juárez a frenar otro trasvase de presa ‘Don Martín’
    La presa Don Martín permanece con niveles de almacenamiento considerados críticos durante 2026. Habitantes de Juárez comenzaron a organizarse ante la posibilidad de una nueva extracción de agua. CORTESÍA

Sergio Kobel Romanía pidió impedir una nueva extracción del embalse al advertir posibles afectaciones para el municipio, el río Sabinas y comunidades dependientes del agua

JUÁREZ, COAHUILA.– Ante la posibilidad de que se realice un nuevo trasvase desde la presa Venustiano Carranza, conocida como “Don Martín”, habitantes del municipio de Juárez, Coahuila, comenzaron a convocar a la población para defender el agua que permanece en el embalse, cuyo almacenamiento se mantiene en niveles críticos.

Sergio Kobel Romanía, exalcalde de Juárez e integrante de movimientos ciudadanos que han impulsado acciones en defensa del río Sabinas y la presa, hizo un llamado a organizar un frente común para impedir una nueva extracción.

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“No permitir que salga ni un litro más” es la convocatoria difundida entre habitantes de la región, bajo el argumento de que otro descenso en el nivel del embalse tendría consecuencias para Juárez y para los puntos donde todavía permanece agua a lo largo del cauce.

La preocupación tiene como antecedente inmediato el trasvase iniciado a finales de marzo de este año desde Don Martín hacia la presa Salinillas, en Anáhuac, Nuevo León. La operación fue realizada cuando el embalse coahuilense se encontraba alrededor del 11.7% de su capacidad.

Después de aquella transferencia, la situación continuó deteriorándose. Para el 1 de julio, “Don Martín” registraba apenas 8% de almacenamiento, condición que afectó especialmente a familias dedicadas a la pesca.

El 20 de septiembre, responsables del Faro de Vigilancia de la presa reportaron que el nivel seguía siendo extremadamente bajo y comparable con los mínimos observados durante 2020. La recuperación, explicaron, depende de lluvias suficientes en la parte alta de la cuenca que generen escurrimientos hacia el vaso.

Kobel Romanía advirtió que la reducción del agua no solamente amenaza la actividad pesquera y turística de “Don Martín”, sino también el equilibrio del sistema relacionado con el río Sabinas, cuya conservación ha sido objeto de movilizaciones ciudadanas durante los últimos meses.

Aunque hasta ahora no existe un anuncio público localizado de Conagua que formalice un segundo trasvase durante octubre, habitantes de Juárez buscan organizarse anticipadamente para exigir que cualquier decisión considere primero las condiciones actuales del embalse y las necesidades de las comunidades de Coahuila.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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