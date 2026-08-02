Lluvias provocan cierres preventivos y movilizan a cuerpos de auxilio en Sabinas, Coahuila

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Sabinas
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    Lluvias provocan cierres preventivos y movilizan a cuerpos de auxilio en Sabinas, Coahuila
    Protección Civil y Bomberos de Sabinas, Coahuila, realizaron recorridos, retiraron árboles caídos y supervisaron zonas de riesgo durante toda la jornada CORTESÍA

El incremento del nivel de un arroyo llevó al cierre temporal del paso bajo el puente del ferrocarril para evitar accidentes

SABINAS, COAH.– Las intensas lluvias registradas este domingo ocasionaron el cierre preventivo del paso bajo el puente del ferrocarril y movilizaron a corporaciones de Protección Civil y Bomberos de Sabinas, Coahuila, luego del incremento en el nivel de un arroyo que representó un riesgo para automovilistas y peatones.

De acuerdo con las autoridades, durante la jornada se acumuló alrededor de una pulgada de lluvia, suficiente para generar escurrimientos importantes, encharcamientos y la caída de árboles en distintos sectores del municipio. Las cuadrillas de emergencia realizaron recorridos para retirar ramas y liberar vialidades, además de mantener vigilancia permanente en cauces, vados y zonas de riesgo.

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Como medida preventiva, el acceso al paso inferior del puente fue restringido para evitar que vehículos quedaran atrapados por el aumento del nivel del agua, una situación que suele presentarse durante precipitaciones intensas en la región carbonífera. Las autoridades exhortaron a la población a respetar la señalización y evitar cruzar arroyos o calles inundadas.

Las acciones de monitoreo se han mantenido en alerta durante todo el día debido a que la Subsecretaría de Protección Civil del Estado continúa vigilando los efectos del frente frío fuera de temporada y las condiciones favorables para el desarrollo de tormentas en el norte de Coahuila.

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No se reportaban personas lesionadas ni daños de consideración en viviendas, aunque las autoridades pidieron a la ciudadanía mantenerse atenta a los avisos oficiales ante la posibilidad de nuevas precipitaciones durante las próximas horas.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

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