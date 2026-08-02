Lluvias provocan cierres preventivos y movilizan a cuerpos de auxilio en Sabinas, Coahuila

SABINAS, COAH.– Las intensas lluvias registradas este domingo ocasionaron el cierre preventivo del paso bajo el puente del ferrocarril y movilizaron a corporaciones de Protección Civil y Bomberos de Sabinas, Coahuila, luego del incremento en el nivel de un arroyo que representó un riesgo para automovilistas y peatones.

De acuerdo con las autoridades, durante la jornada se acumuló alrededor de una pulgada de lluvia, suficiente para generar escurrimientos importantes, encharcamientos y la caída de árboles en distintos sectores del municipio. Las cuadrillas de emergencia realizaron recorridos para retirar ramas y liberar vialidades, además de mantener vigilancia permanente en cauces, vados y zonas de riesgo.