Localizan a joven sin vida en vivienda de la Villa de Palaú

VILLA DE PALAÚ, COAH.- Una intensa movilización policiaca se registró la mañana de ayer sábado en la Villa de Palaú, en Múzquiz, tras el reporte del hallazgo de un joven sin vida al interior de un domicilio ubicado en el barrio La Cajita, hecho que fue atendido como un probable suicidio.

El aviso fue realizado a los números de emergencia luego de que un familiar encontrara al joven en el patio posterior de la vivienda situada sobre la calle Francisco I. Madero. Tras el reporte, unidades de la Policía Municipal del Mando Único acudieron como primeros respondientes y procedieron a asegurar el área para preservar la escena.

TE PUEDE INTERESAR: Localizan cuerpo de migrante guanajuatense en el Río Bravo

Al confirmar que la persona ya no contaba con signos vitales, los elementos municipales notificaron a la Fiscalía General del Estado de Coahuila, arribando posteriormente agentes de la Agencia de Investigación Criminal, así como personal de Servicios Periciales, quienes tomaron control del lugar conforme a los protocolos establecidos.

El fallecido fue identificado como Ángel Eduardo “N”, un joven de entre 18 y 19 años de edad, estudiante y con domicilio en el mismo inmueble donde ocurrió el hallazgo. De acuerdo con la información recabada en el sitio, fue un familiar cercano quien localizó el cuerpo y solicitó apoyo inmediato a las autoridades.

Durante las primeras diligencias, trascendió que el joven había manifestado con anterioridad a sus familiares ideas relacionadas con atentar contra su vida, presuntamente derivadas de problemas personales. Estas referencias fueron integradas como parte de la carpeta de investigación para el análisis de las circunstancias previas al deceso.

Peritos de la Fiscalía realizaron la inspección del domicilio, documentaron la escena y recabaron indicios para integrarlos al expediente correspondiente. Una vez concluidas las diligencias en el lugar, se ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado para la práctica de la necropsia de ley, procedimiento mediante el cual se determinarán oficialmente las causas del fallecimiento.

TE PUEDE INTERESAR: Balacera y robo de taxi desatan operativo nocturno en Piedras Negras; dos detenidos

El inmueble permaneció resguardado durante varias horas mientras se desarrollaban los trabajos periciales, lo que generó la presencia de vecinos en el sector, quienes observaron el despliegue de unidades policiacas y ministeriales.

El caso quedó a disposición del Ministerio Público, que dará seguimiento a las investigaciones para esclarecer plenamente los hechos y emitir las conclusiones legales correspondientes. De manera preliminar, el fallecimiento fue considerado como el primer caso de probable suicidio registrado en la Villa de Palaú durante el año 2026.

(Con información de medios locales)