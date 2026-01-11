Balacera y robo de taxi desatan operativo nocturno en Piedras Negras; dos detenidos

PIEDRAS NEGREA, COAH.- Una serie de hechos violentos registrados durante la madrugada de este sábado provocaron una fuerte respuesta policial en Piedras Negras, luego de que se reportaran detonaciones de arma de fuego contra un domicilio, seguidas de la huida de los presuntos responsables y el robo de una unidad de transporte público.

El primer aviso se recibió a través del sistema de emergencias 911, alertando sobre disparos realizados contra una vivienda, lo que generó el despliegue inmediato de patrullas en distintos sectores de la ciudad. La situación encendió las alertas debido a la peligrosidad del ataque, ocurrido cuando la mayoría de los habitantes se encontraba descansando.

De acuerdo con los datos disponibles, los agresores realizaron múltiples disparos contra la fachada del inmueble, provocando daños materiales visibles. Tras cometer el ataque, abandonaron el sitio de manera precipitada para evadir a las corporaciones de seguridad que ya se encontraban en desplazamiento hacia el lugar.

En su intento por escapar, los presuntos responsables se apoderaron de un taxi, el cual utilizaron para continuar la huida. La unidad fue localizada poco tiempo después, abandonada, lo que permitió a los elementos policiales reforzar el operativo y ampliar el radio de búsqueda.

El seguimiento se realizó con apoyo de los sistemas de videovigilancia urbana, mediante los cuales se logró identificar el trayecto de los sospechosos tras abandonar el taxi. Esta información fue clave para que elementos de la Policía Municipal lograran ubicar y asegurar a dos personas presuntamente relacionadas con los hechos.

Los detenidos fueron identificados como José “N.”, de 27 años, y Francisco Javier “N.”, de 17 años, ambos ciudadanos estadounidenses. Al momento de su aseguramiento, se informó que se encontraban en aparente estado inconveniente, lo que dificultó conocer de inmediato el motivo del ataque armado.

Durante la intervención policial se habría asegurado un arma corta, presuntamente utilizada para realizar las detonaciones contra el domicilio. A pesar de la violencia del ataque y del recorrido posterior de los implicados, no se reportaron personas lesionadas.

Los dos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, donde se dio inicio a las investigaciones correspondientes para esclarecer la secuencia de los hechos y determinar su situación legal. En el caso del menor de edad, el procedimiento se realizará conforme a lo establecido en la ley.

Las indagatorias continúan abiertas para confirmar la responsabilidad de los detenidos tanto en el ataque a balazos como en el presunto robo del taxi, así como para establecer las circunstancias que originaron la agresión armada registrada durante la madrugada.

(Con información de medios locales)