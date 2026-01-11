Localizan cuerpo sin vida en brecha de Barroterán, en Múzquiz; investigan homicidio

    Personal pericial realizó las diligencias en el lugar donde fue localizado el cuerpo del masculino. FOTO: REDES SOCIALES

El cuerpo fue trasladado para la necropsia de ley, procedimiento que permitirá establecer la causa exacta de la muerte y el tiempo aproximado del fallecimiento

MÚZQUIZ, COAH.- Una fuerte movilización de corporaciones de seguridad y personal ministerial se registró la tarde de ayer sábado en el municipio de Múzquiz, luego del hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en una zona rural del mineral de Barroterán, hecho que ya es investigado como un homicidio.

El reporte fue recibido durante la tarde, lo que activó el desplazamiento de agentes de la Fiscalía General del Estado hacia una brecha que conduce al ejido Estación Barroterán, donde se localizó el cuerpo del masculino. La zona fue asegurada de inmediato para impedir el acceso de personas ajenas y preservar posibles indicios relacionados con el crimen.

Al arribar al sitio, elementos ministeriales confirmaron la presencia de una persona sin signos vitales, por lo que procedieron a acordonar el área y dar inicio a las diligencias correspondientes. El lugar, de difícil acceso y alejado de la mancha urbana, fue resguardado durante varias horas mientras se realizaban los trabajos de campo.

De manera oficial se informó que el caso fue clasificado de forma preliminar como un homicidio. No obstante, hasta el momento no se han dado a conocer datos sobre la identidad de la víctima ni las circunstancias exactas en las que ocurrió el crimen. Tampoco se ha precisado si el cuerpo presentaba huellas visibles de violencia, ya que estos detalles forman parte de la investigación en curso.

Personal de Servicios Periciales acudió al punto del hallazgo para llevar a cabo la inspección del lugar, documentar la escena y recabar indicios que permitan reconstruir la mecánica de los hechos. Una vez concluidas estas labores, se ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado para la práctica de la necropsia de ley.

El estudio forense será clave para determinar las causas exactas de la muerte, así como el tiempo aproximado del fallecimiento, información que permitirá a las autoridades ministeriales avanzar en las líneas de investigación y establecer posibles responsabilidades.

Durante el operativo, el tránsito por la brecha fue restringido, mientras unidades oficiales permanecían en el sitio. La presencia de los agentes generó expectación entre habitantes de la zona, quienes observaron a distancia el despliegue de las corporaciones.

El caso quedó a disposición del Ministerio Público, instancia que integrará la carpeta de investigación correspondiente. Las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer lo ocurrido, identificar a la víctima y determinar cómo llegó el cuerpo hasta ese punto del mineral de Barroterán.

Hasta el cierre de esta información, no se reportan personas detenidas relacionadas con el hallazgo, mientras continúan los trabajos periciales y de investigación para esclarecer este hecho violento registrado en el municipio de Múzquiz.

(Con información de medios locales)

