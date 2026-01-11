Localizan cuerpo de migrante guanajuatense en el Río Bravo

PIEDRAS NEGREA, COAH.- El cuerpo de un hombre fue localizado la mañana de ayer sábado en las aguas del Río Bravo, confirmándose posteriormente que se trataba de José Antonio ¨N¨, de 35 años de edad, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado 5 de enero, luego de intentar cruzar de manera irregular hacia Estados Unidos.

De acuerdo con la información disponible, José Antonio, originario del estado de Guanajuato, intentó cruzar el río durante la noche del domingo 4 de enero en compañía de su sobrino, Ángel ¨N¨, un menor de 16 años. Ambos se internaron en el cauce por un punto cercano a Piedras Negras, con la intención de llegar a la ciudad de Eagle Pass, Texas, específicamente en el sector conocido como la Isla del Mudo.

Según el testimonio del adolescente, durante el cruce la fuerza de la corriente separó a ambos, provocando que perdiera de vista a su tío sin poder auxiliarlo. Tras lo ocurrido, el menor permaneció caminando durante varias horas, ya que no conocía la ciudad ni contaba con apoyo inmediato. Fue hasta la mañana del lunes cuando logró llegar a una zona transitada de la Avenida Industrial, donde solicitó ayuda.

Elementos de Seguridad Pública Municipal tomaron conocimiento del caso y aseguraron al menor, quien posteriormente fue canalizado a la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) para su resguardo. El adolescente fue reclamado por sus familiares el 7 de enero y actualmente se encuentra bajo su cuidado.

Desde ese mismo lunes se activaron las labores de búsqueda en el Río Bravo, las cuales se extendieron durante varios días. Finalmente, la mañana de este sábado fue localizado el cuerpo de José Antonio ¨N¨ en la zona conocida como el Paseo del Río. De manera complementaria, se informó que el hallazgo ocurrió a varios kilómetros del punto donde se le vio por última vez, incluso en un tramo cercano al Puente Internacional Número Dos, del lado estadounidense, en la frontera entre Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Laredo, Texas.

Tras el hallazgo, se iniciaron los protocolos correspondientes para el levantamiento del cuerpo y la notificación a los familiares. Las autoridades realizan los trámites necesarios para la entrega del cuerpo a sus seres queridos, quienes son originarios de la comunidad de Flores Hidalgo, en el estado de Guanajuato.

