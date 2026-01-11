Localizan cuerpo de migrante guanajuatense en el Río Bravo

Piedras Negras
/ 11 enero 2026
    Localizan cuerpo de migrante guanajuatense en el Río Bravo
    Labores de rastreo se mantuvieron activas desde el reporte de desaparición. FOTO: REDES SOCIALES

Tras varios días de búsqueda, fue localizado el cuerpo de un hombre reportado como desaparecido tras intentar cruzar a Estados Unidos

PIEDRAS NEGREA, COAH.- El cuerpo de un hombre fue localizado la mañana de ayer sábado en las aguas del Río Bravo, confirmándose posteriormente que se trataba de José Antonio ¨N¨, de 35 años de edad, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado 5 de enero, luego de intentar cruzar de manera irregular hacia Estados Unidos.

De acuerdo con la información disponible, José Antonio, originario del estado de Guanajuato, intentó cruzar el río durante la noche del domingo 4 de enero en compañía de su sobrino, Ángel ¨N¨, un menor de 16 años. Ambos se internaron en el cauce por un punto cercano a Piedras Negras, con la intención de llegar a la ciudad de Eagle Pass, Texas, específicamente en el sector conocido como la Isla del Mudo.

TE PUEDE INTERESAR: Balacera y robo de taxi desatan operativo nocturno en Piedras Negras; dos detenidos

Según el testimonio del adolescente, durante el cruce la fuerza de la corriente separó a ambos, provocando que perdiera de vista a su tío sin poder auxiliarlo. Tras lo ocurrido, el menor permaneció caminando durante varias horas, ya que no conocía la ciudad ni contaba con apoyo inmediato. Fue hasta la mañana del lunes cuando logró llegar a una zona transitada de la Avenida Industrial, donde solicitó ayuda.

Elementos de Seguridad Pública Municipal tomaron conocimiento del caso y aseguraron al menor, quien posteriormente fue canalizado a la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) para su resguardo. El adolescente fue reclamado por sus familiares el 7 de enero y actualmente se encuentra bajo su cuidado.

Desde ese mismo lunes se activaron las labores de búsqueda en el Río Bravo, las cuales se extendieron durante varios días. Finalmente, la mañana de este sábado fue localizado el cuerpo de José Antonio ¨N¨ en la zona conocida como el Paseo del Río. De manera complementaria, se informó que el hallazgo ocurrió a varios kilómetros del punto donde se le vio por última vez, incluso en un tramo cercano al Puente Internacional Número Dos, del lado estadounidense, en la frontera entre Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Laredo, Texas.

Tras el hallazgo, se iniciaron los protocolos correspondientes para el levantamiento del cuerpo y la notificación a los familiares. Las autoridades realizan los trámites necesarios para la entrega del cuerpo a sus seres queridos, quienes son originarios de la comunidad de Flores Hidalgo, en el estado de Guanajuato.

(Con información de medios locales)

Temas


Desaparecidos
Seguridad
Migrantes

Localizaciones


Piedras Negras

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Juez ordena inmediata libertad para Armando Castilla, director de Vanguardia

Juez ordena inmediata libertad para Armando Castilla, director de Vanguardia
true

POLITICÓN: Fracasa intento de criminalización de la Fiscalía de NL; caso fabricado contra Armando Castilla se cae ante la verdad
El letrero ciudadano, con una inversión de 2 mil 600 pesos, advierte sobre multas de hasta 45 mil pesos por tirar desechos en la zona.

Saltillo: cooperan vecinos para limpiar y advertir por basura en faldas de Sierra de Zapalinamé
true

Raúl Vera, obispo de Saltillo
true

Donde aprieta, no chorrea: Trump y la política expansionista
La SEP exhorta a estudiantes y padres a verificar que las universidades tengan RVOE vigente antes de inscribirse.

Alerta SEP sobre entrega de certificados tardíos; escuela podría no tener validez oficial
Trump, sin frenos

Trump, sin frenos
FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO

Elección popular del Poder Judicial: ¿Cruzar el Rubicón?