Localizan sin vida a hombre de 33 años en colonia Los Manzanos, en Sabinas

La víctima fue identificada como Miguel ¨N¨, conocido como “El Chino”. El hallazgo ocurrió poco después de las 20:40 horas, en una casa ubicada sobre la calle Laurel, donde se solicitó apoyo a través del sistema de emergencias 911.

SABINAS, COAH.- La noche del miércoles se registró el fallecimiento de un hombre de 33 años en un domicilio de la colonia Los Manzanos, luego de que su madre lo encontrara sin vida al interior de la vivienda, en Sabinas .

Al sitio acudieron cuerpos de emergencia, quienes confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que se dio aviso a las autoridades ministeriales para iniciar las actuaciones correspondientes.

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera, Diego Garduño Guzmán, confirmó la identidad del fallecido y señaló que la necropsia de ley determinó como causa de muerte asfixia por ahorcamiento.

Con este caso, la Región Carbonífera acumula 21 suicidios en lo que va de 2026, de acuerdo con el balance proporcionado por el representante de la Fiscalía.

Las autoridades continúan con las diligencias ministeriales para documentar el caso y establecer las circunstancias del fallecimiento.

(Con información de medios locales)