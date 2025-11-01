Muere adulto mayor tras ser encontrado en abandono en Múzquiz

Sabinas
/ 1 noviembre 2025
    Muere adulto mayor tras ser encontrado en abandono en Múzquiz
    Socorristas trasladaron al adulto mayor al hospital, aunque lamentablemente falleció horas después. FOTO: ARCHIVO/ VANGUARDIA

La Cruz Roja exhorta a vigilar y asistir a los adultos mayores que viven solos, ante el aumento de casos de abandono y descuido

MÚZQUIZ, COAH.- La comunidad de Múzquiz se conmocionó tras el hallazgo de un adulto mayor en situación de abandono y grave estado de salud, quien falleció horas después de recibir atención médica. El caso se registró en el sector La Nogalera, donde paramédicos de la Cruz Roja atendieron un reporte de auxilio de vecinos alarmados por el estado del hombre.

De acuerdo con la coordinadora de paramédicos, Silvia Patricia Contreras Daniel, la llamada de emergencia se recibió durante la tarde del martes. Los vecinos informaron que un hombre de la tercera edad se encontraba tirado entre ramas en el patio de su domicilio, ubicado en las calles Mártires y Santa Rosa.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila, en top 10 por casos de diabetes; persiste alta incidencia en 2024 y 2025

Al llegar al lugar, los socorristas encontraron a Benito ¨N¨, conocido por los vecinos como “Don Benito”, quien presentaba signos de deshidratación severa, debilidad extrema e infestación de insectos rastreros, evidenciando que llevaba aproximadamente cuatro días sin recibir ayuda.

Don Benito vivía solo y padecía ceguera, lo que limitaba su capacidad para realizar actividades cotidianas y solicitar auxilio. Fue trasladado de urgencia a un hospital de la localidad, donde lamentablemente falleció pocas horas después.

La noticia ha generado conmoción entre los residentes de Múzquiz, quienes recuerdan al hombre como una persona amable y trabajadora. Ante estos hechos, la coordinadora Contreras hizo un llamado a la comunidad para vigilar y asistir a los adultos mayores, especialmente aquellos que viven solos, ante el aumento de casos de caídas, enfermedades y abandono.

“Es importante estar pendientes de nuestros adultos mayores, visitarlos con frecuencia y brindarles la atención necesaria para prevenir accidentes o complicaciones de salud”, enfatizó la coordinadora.

La Cruz Roja hizo un exhorto a la solidaridad y responsabilidad social, invitando a la comunidad a proteger y cuidar a los adultos mayores, asegurando que puedan vivir esta etapa de la vida con dignidad, respeto y compañía.

(Con información de NRT)

Temas


Abandono
Seguridad
adultos mayores

Localizaciones


Múzquiz

Organizaciones


Cruz Roja

true

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Coahuila quiere entrar al mapa de los chips

Coahuila quiere entrar al mapa de los chips
Estudios revelan la situación en la que se encuentra el Río Colorado, pero no se detalla actualidad de Río Bravo.

Debe México aumentar 52% entregas de agua a EU para ponerse al corriente en 5 años
En contraste, muertes en accidentes tienen tendencia irregular en 2025: van más que en 2020, pero menos que en 2024.

Coahuila: En 6 años, aumentan ¡142%! lesionados en accidentes de tránsito
Señaló que la política económica actual ‘hipoteca el futuro del país’ al debilitar el aparato productivo y abandonar a las pequeñas y medianas empresas.

Rubén Moreira acusa endeudamiento histórico y política fiscal regresiva del gobierno federal
Delegación de sindicatos chinos durante su visita a la sede nacional de la CTM en México.

Coahuila: CTM estrecha lazos con sindicatos de China en busca de cooperación laboral
true

Presidenta, no es lo mismo popularidad que credibilidad
Insistió en que México no debe volver a una guerra impuesta desde Estados Unidos.

Epigmenio Ibarra arremete contra Calderón: ‘Farsantes de la derecha medran con la tragedia’
La manifestación reunió a aproximadamente 30 personas que exigieron cambios en la atención de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia.

Saltillo: se manifiestan padres por fallas en procedimientos familiares de juzgados y Pronnif