Muere adulto mayor tras ser encontrado en abandono en Múzquiz

MÚZQUIZ, COAH.- La comunidad de Múzquiz se conmocionó tras el hallazgo de un adulto mayor en situación de abandono y grave estado de salud, quien falleció horas después de recibir atención médica. El caso se registró en el sector La Nogalera, donde paramédicos de la Cruz Roja atendieron un reporte de auxilio de vecinos alarmados por el estado del hombre.

De acuerdo con la coordinadora de paramédicos, Silvia Patricia Contreras Daniel, la llamada de emergencia se recibió durante la tarde del martes. Los vecinos informaron que un hombre de la tercera edad se encontraba tirado entre ramas en el patio de su domicilio, ubicado en las calles Mártires y Santa Rosa.

Al llegar al lugar, los socorristas encontraron a Benito ¨N¨, conocido por los vecinos como “Don Benito”, quien presentaba signos de deshidratación severa, debilidad extrema e infestación de insectos rastreros, evidenciando que llevaba aproximadamente cuatro días sin recibir ayuda.

Don Benito vivía solo y padecía ceguera, lo que limitaba su capacidad para realizar actividades cotidianas y solicitar auxilio. Fue trasladado de urgencia a un hospital de la localidad, donde lamentablemente falleció pocas horas después.

La noticia ha generado conmoción entre los residentes de Múzquiz, quienes recuerdan al hombre como una persona amable y trabajadora. Ante estos hechos, la coordinadora Contreras hizo un llamado a la comunidad para vigilar y asistir a los adultos mayores, especialmente aquellos que viven solos, ante el aumento de casos de caídas, enfermedades y abandono.

“Es importante estar pendientes de nuestros adultos mayores, visitarlos con frecuencia y brindarles la atención necesaria para prevenir accidentes o complicaciones de salud”, enfatizó la coordinadora.

La Cruz Roja hizo un exhorto a la solidaridad y responsabilidad social, invitando a la comunidad a proteger y cuidar a los adultos mayores, asegurando que puedan vivir esta etapa de la vida con dignidad, respeto y compañía.

(Con información de NRT)