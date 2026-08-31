Muere hombre en Múzquiz tras desvanecerse afuera de un negocio; padecía hipertensión

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    Muere hombre en Múzquiz tras desvanecerse afuera de un negocio; padecía hipertensión
    Edgar ‘N’, de 40 años, se desvaneció afuera de una farmacia en la Zona Centro de Múzquiz; paramédicos de Cruz Roja lo trasladaron al Hospital General, donde murió horas después. CORTESÍA

Edgar ‘N’ fue trasladado al Hospital General Hugo Héctor Martínez Tijerina, donde murió horas después; ola de calor azota al Pueblo Mágico durante el fin de semana

MÚZQUIZ, COAH.- Un hombre de 40 años murió horas después de desvanecerse en las inmediaciones de una farmacia de la Zona Centro de Múzquiz, en una jornada en la que la Cruz Roja atendió además a otras cuatro personas por episodios de desvanecimiento durante un partido de futbol.

El fallecido fue identificado como Edgar “N”, quien perdió el conocimiento afuera de una farmacia. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al establecimiento y, tras brindarle atención prehospitalaria, lo trasladaron en estado crítico al Hospital General Hugo Héctor Martínez Tijerina, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

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De acuerdo con información proporcionada por el delegado regional de la Fiscalía General del Estado, Diego Garduño Guzmán, el hombre contaba con antecedentes médicos y padecía hipertensión.

De manera preliminar, la autoridad relacionó el fallecimiento con una enfermedad previa y no con un golpe de calor. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al hospital para tomar conocimiento del caso y realizar las diligencias correspondientes.

El deceso ocurrió en medio de un fin de semana de altas temperaturas que mantuvo ocupados a los cuerpos de emergencia. La coordinadora de paramédicos de la Cruz Roja, Silvia Patricia Contreras Daniel, informó que durante el domingo fueron atendidas cinco personas con desvanecimientos y, en algunos casos, pérdida momentánea del conocimiento.

Cuatro de esas atenciones ocurrieron durante la final del Torneo de Selecciones de la Región Carbonífera, entre Agujita y Nueva Rosita, disputada cerca del Parque Lineal Arroyo Zamora. Tres jugadores y una aficionada presentaron malestares; una persona fue atendida en el sitio, mientras que otras tres fueron trasladadas para valoración médica.

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Aunque los casos fueron considerados posibles afectaciones por exposición al calor, Cruz Roja precisó que corresponde a las instituciones médicas determinar el diagnóstico de cada paciente.

Ante las condiciones climáticas, recomendó mantener una adecuada hidratación, evitar exposiciones prolongadas al sol y extremar precauciones durante actividades deportivas o al aire libre.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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