Muere hombre en Múzquiz tras desvanecerse afuera de un negocio; padecía hipertensión

El fallecido fue identificado como Edgar “N”, quien perdió el conocimiento afuera de una farmacia. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al establecimiento y, tras brindarle atención prehospitalaria, lo trasladaron en estado crítico al Hospital General Hugo Héctor Martínez Tijerina, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

MÚZQUIZ, COAH.- Un hombre de 40 años murió horas después de desvanecerse en las inmediaciones de una farmacia de la Zona Centro de Múzquiz , en una jornada en la que la Cruz Roja atendió además a otras cuatro personas por episodios de desvanecimiento durante un partido de futbol.

De acuerdo con información proporcionada por el delegado regional de la Fiscalía General del Estado, Diego Garduño Guzmán, el hombre contaba con antecedentes médicos y padecía hipertensión.

De manera preliminar, la autoridad relacionó el fallecimiento con una enfermedad previa y no con un golpe de calor. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al hospital para tomar conocimiento del caso y realizar las diligencias correspondientes.

El deceso ocurrió en medio de un fin de semana de altas temperaturas que mantuvo ocupados a los cuerpos de emergencia. La coordinadora de paramédicos de la Cruz Roja, Silvia Patricia Contreras Daniel, informó que durante el domingo fueron atendidas cinco personas con desvanecimientos y, en algunos casos, pérdida momentánea del conocimiento.

Cuatro de esas atenciones ocurrieron durante la final del Torneo de Selecciones de la Región Carbonífera, entre Agujita y Nueva Rosita, disputada cerca del Parque Lineal Arroyo Zamora. Tres jugadores y una aficionada presentaron malestares; una persona fue atendida en el sitio, mientras que otras tres fueron trasladadas para valoración médica.