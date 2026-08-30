Mujer pide protección tras denunciar amenazas de muerte en Múzquiz, Coahuila

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Sabinas
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    Mujer pide protección tras denunciar amenazas de muerte en Múzquiz, Coahuila
    En un video publicado en vivo en una red social de familiares de la denunciante, se puede observar a un hombre que supuestamente sostiene un arma en su mano derecha. CAPTURA DE VIDEO

La denunciante sostiene que el hombre acudió a un domicilio familiar, que la amenazó a ella y a su familia con una pistola; comparte videos que evidencian las acusaciones

MÚZQUIZ, Coahuila.— En Múzquiz, una mujer no identificada solicitó este domingo, a través de las redes sociales, la intervención de las autoridades de Coahuila tras denunciar amenazas de muerte presuntamente cometidas por su expareja, a quien identificó como Ricardo, y aseguró que existe una orden de restricción en su contra.

La difusión de un video que rápidamente se volvió viral en redes sociales de la región carbonífera, donde se observa presuntamente al señalado portando un arma de fuego durante una confrontación publicada en vivo el viernes pasado, llevó a la mujer que afirma haber sido amenazada a publicar su propio testimonio.

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La denunciante también afirmó haber presentado una denuncia por hechos que, desde su perspectiva, ponen en riesgo su integridad y la de su familia. Sin embargo, las imputaciones deben considerarse parte de su declaración y no hechos judicialmente acreditados.

Su principal petición es que las autoridades investiguen, incorporen el arma y los videos como posibles elementos de prueba y garanticen su seguridad.

En la grabación publicada este domingo, la mujer sostiene un objeto que parecer ser una pistola y empuñada con ayuda de tela roja, declaró que el arma es la misma que su expareja habría utilizado para amenazarla de muerte y aseguró que cuenta con videos que respaldan su señalamiento, haciendo referencia al video publicado durante el ataque del viernes.

“Yo tengo el arma con la que mi expareja vino y me amenazó de muerte junto con toda mi familia. Él ya tiene orden de restricción y él vino a mi domicilio a amenazarnos. Yo la guardé por miedo a mi seguridad”, declara la mujer en el video de denuncia.

La mujer explicó que conservó el arma que atribuye a su expareja porque, según dijo, tenía temor de que pudiera perderse una evidencia. Señaló que su intención era entregarla a su representante legal, pero posteriormente manifestó su disposición de ponerla directamente a disposición de una corporación o de la Fiscalía, luego de recibir indicaciones para hacerlo.

El caso adquiere relevancia por la presunta existencia de una medida de restricción, pues de confirmarse que estaba vigente y que el señalado acudió al domicilio pese a la orden de restricción, correspondería a las autoridades determinar si hubo incumplimiento de una medida de protección y establecer las responsabilidades que procedan.

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Su principal petición es que las autoridades investiguen, incorporen el arma y los videos como posibles elementos de prueba y garanticen su seguridad.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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