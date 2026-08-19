Municipio de Juárez, Coahuila, se suma a la defensa del Río Sabinas; ofrece transporte gratuito para habitantes

JUÁREZ, COAH.- Habitantes del Municipio de Juárez y la comunidad de La Presa fueron convocados a participar en la movilización ciudadana programada este jueves 20 de agosto en Sabinas, donde organizaciones y ciudadanos exigirán atención a la problemática que enfrenta el Río Sabinas y su impacto en la presa Venustiano Carranza, ubicada en el municipio de Juárez. Para facilitar la participación, se anunció transporte gratuito con 40 lugares disponibles. Las personas interesadas deberán registrarse con “Beky” en Juárez o con “Gaby” en La Presa. La salida está prevista a las 17:00 horas desde las plazas principales de ambas comunidades, mientras que la marcha comenzará en Sabinas alrededor de las 18:30 horas.

La convocatoria cobra especial relevancia para Juárez debido a la relación directa que existe entre el Río Sabinas y la presa Venustiano Carranza, uno de los principales cuerpos de agua de la Región Carbonífera y con importancia para las actividades productivas de la zona. Entre los reclamos planteados por los organizadores se encuentran la obstrucción del cauce del río, posibles afectaciones relacionadas con actividades mineras, las condiciones generadas por el caso de El Pinabete, presuntas tomas clandestinas de agua y el funcionamiento de plantas tratadoras de aguas residuales de Sabinas y Nueva Rosita. También se ha planteado la necesidad de proteger los humedales y los ecosistemas asociados a la cuenca. La movilización cuenta con el respaldo de autoridades municipales de Juárez y Sabinas, además de ciudadanos que buscan colocar el tema ambiental en la agenda pública.

La protesta representa uno de los llamados recientes de mayor alcance en la Región Carbonífera para exigir medidas sobre el manejo y conservación de los recursos hídricos.