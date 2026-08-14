Múzquiz se prepara para la tradicional Feria de Santa Rosa y elegir a su nueva soberana

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    Múzquiz se prepara para la tradicional Feria de Santa Rosa y elegir a su nueva soberana
    Karen, Ángela, Aiko, Melina y Nicole buscan representar al Pueblo Mágico de Múzquiz durante los festejos de su próxima tradicional feria. CORTESÍA

El cómputo final del certamen se realizará este domingo 16 de agosto en la Plaza Principal del Pueblo Mágico

MÚZQUIZ, COAH.- Múzquiz ya cuenta los días para volver a celebrar una de sus fiestas más esperadas. La Feria de Santa Rosa de Lima 2026 arrancará el próximo viernes 21 de agosto y, antes de que comiencen los festejos, el municipio se prepara para conocer a la joven que llevará la corona durante esta edición.

El certamen reunió a cinco aspirantes: Karen Fabiola García Pérez, Ángela Jeyly Lerma Rodríguez, Aiko Yamamoto, Melina Suárez y Nicole Guadalupe Ríos Martínez. Las candidatas fueron presentadas oficialmente a principios de agosto y desde entonces participan en actividades para reunir votos y acercarse a la ciudadanía.

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La elección se realiza bajo el esquema de “Un peso, un voto”, por lo que cada peso reunido por las participantes se contabiliza como una expresión de respaldo. El cómputo final está programado para este 16 de agosto en la Plaza Principal de Múzquiz, donde se conocerá a la nueva soberana.

La elección de la reina es apenas uno de los preparativos rumbo a la feria, que tendrá actividades musicales, culturales, familiares y religiosas. La celebración se extenderá del 21 al 30 de agosto y forma parte de las tradiciones más arraigadas de este Pueblo Mágico.

La fiesta tiene además un fuerte vínculo con la historia de Múzquiz y con las celebraciones dedicadas a Santa Rosa de Lima, cuya festividad se mantiene como uno de los principales referentes culturales y religiosos del municipio.

Con las candidatas ya en la recta final y la feria a pocos días de comenzar, Múzquiz se prepara para una celebración que cada año reúne a familias de la localidad y visitantes de otros puntos de la Región Carbonífera.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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