Sheinbaum celebra ‘Superpeso’; dólar baja de 17 pesos por primera vez desde 2024

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró el fortalecimiento del peso mexicano frente al dólar, luego de que la moneda nacional perforara este viernes el nivel de 17 pesos por dólar en operaciones al mayoreo. Durante la conferencia mañanera del pueblo de este 14 de agosto, realizada en Palacio Nacional, la mandataria relacionó el comportamiento de la economía con el inicio de diversas obras públicas que, explicó, registraron retrasos por cuestiones burocráticas. “Estamos bien. Yo les dije que el segundo semestre iba a despegar más la economía, porque están iniciando muchas obras públicas, que por distintas razones, sobre todo burocráticas, se retrasaron. Entonces, vamos bien y cada mes va a estar mejor”, declaró.

PESO MEXICANO REGISTRA CUARTO DÍA CONSECUTIVO DE GANANCIAS El peso mexicano extendió este viernes su racha positiva frente al dólar estadounidense y acumuló cuatro jornadas consecutivas con ganancias. De acuerdo con datos de Bloomberg, la moneda mexicana llegó a cotizar por debajo de las 17 unidades por dólar, en un nuevo nivel de fortaleza para el tipo de cambio. Durante la mañana, el dólar se ubicó alrededor de 16.98 pesos por unidad en operaciones al mayoreo. Según información citada en el reporte, más de 80 por ciento de las operaciones cambiarias se realizan fuera de México, de acuerdo con la encuesta más reciente del Banco de Pagos Internacionales. El comportamiento registrado durante esta jornada volvió a colocar al llamado “superpeso” entre los temas de seguimiento de los mercados financieros. ¿CUÁNDO FUE LA ÚLTIMA VEZ QUE EL DÓLAR ESTUVO POR DEBAJO DE 17 PESOS? La última ocasión en que la paridad intradía se ubicó por debajo de 17 pesos por dólar fue el 3 de junio de 2024, un día después de las elecciones presidenciales en las que Claudia Sheinbaum obtuvo la victoria y Morena se impuso en los comicios federales. Antes de ese periodo, el 9 de abril de 2024, el tipo de cambio llegó a alcanzar 16.26 pesos por dólar durante algunos momentos de la sesión. El nivel registrado este viernes representa, por tanto, una de las cotizaciones más bajas del peso mexicano frente a la moneda estadounidense desde mediados de 2024.

PESO ACUMULA UNA APRECIACIÓN DE 5.7% EN 2026 La moneda mexicana acumula una ganancia de 0.9 por ciento durante las últimas cuatro jornadas, de acuerdo con datos de Bloomberg. En lo que va de 2026, el peso registra una apreciación de 5.7 por ciento frente al dólar, lo que lo coloca como la sexta divisa con mejor desempeño entre las monedas consideradas en el seguimiento citado. El ranking es encabezado por el peso colombiano. La evolución del tipo de cambio ocurre mientras los mercados financieros mantienen atención sobre factores económicos internacionales y nacionales que pueden influir en el comportamiento de las divisas.

SHEINBAUM PREVÉ MAYOR ACTIVIDAD ECONÓMICA DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE Además de referirse al comportamiento del peso, Sheinbaum sostuvo que espera un mayor dinamismo de la economía mexicana durante la segunda mitad del año. La presidenta señaló que distintas obras públicas comenzaron a avanzar después de enfrentar retrasos que atribuyó principalmente a procedimientos burocráticos. “Entonces, vamos bien y cada mes va a estar mejor”, afirmó durante su conferencia. El Gobierno de México ha planteado el desarrollo de proyectos de infraestructura como uno de los componentes de su estrategia económica, mientras el peso mantiene una tendencia de apreciación frente al dólar durante las primeras semanas del segundo semestre de 2026.