Nace niña en su propia casa; después del súbito parto es llevada a un hospital en Múzquiz, Coahuila

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Sabinas
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    Nace niña en su propia casa; después del súbito parto es llevada a un hospital en Múzquiz, Coahuila
    Una niña nació durante la mañana de este martes en una vivienda ubicada en el sector El Bajío, en Múzquiz. CORTESÍA

La pequeña y su madre fueron canalizadas a la UMF 25 para continuar con la valoración médica

MÚZQUIZ, COAH.- Una niña no quiso esperar a que su madre fuera al hospital para el parto y nació durante la mañana de este martes en un propio domicilio, en el sector El Bajío, de Múzquiz, Coahuila.

El hecho se registró en una vivienda de la calle Nogales, hasta donde acudieron los socorristas tras recibir el reporte. Al ingresar elementos de Seguridad Pública Municipal, y posteriormente paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, encontraron a la mujer recostada sobre una cama junto con la pequeña, por lo que permanecieron en el sitio mientras solicitaban asistencia médica.

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Minutos después arribó personal de la Cruz Roja de Múzquiz, cuyos paramédicos continuaron con la atención de ambas y realizaron el procedimiento correspondiente para el pinzamiento y corte del cordón umbilical.

Durante la intervención se estableció que la recién nacida tenía un peso de 2 kilos 100 gramos. Una vez concluidas las primeras maniobras, se determinó el traslado de la madre y su hija para recibir valoración médica.

Ambas fueron llevadas a la Unidad de Medicina Familiar número 25 del IMSS, donde continuarían bajo supervisión del personal de salud.

En Múzquiz, los paramédicos han intervenido anteriormente en nacimientos registrados en viviendas, incluidos algunos casos de partos prematuros.

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La coordinación entre los elementos municipales y los socorristas permitió que la madre y la pequeña recibieran asistencia desde los primeros minutos posteriores al nacimiento y fueran canalizadas posteriormente a una unidad médica.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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