Regresan a clases en Múzquiz con útiles, libros y equipamiento

+ Seguir en Seguir en Google
Sabinas
/
    Regresan a clases en Múzquiz con útiles, libros y equipamiento
    Autoridades municipales, estatales y educativas participaron este lunes en la ceremonia de apertura del nuevo ciclo escolar en la Región Carbonífera. CORTESÍA

La Primaria Club de Leones No. 1 fue sede del arranque oficial, donde autoridades entregaron mobiliario nuevo y materiales escolares

MÚZQUIZ, COAH.- Con la entrega de mobiliario, útiles escolares y libros de texto, autoridades municipales y estatales este lunes dieron inicio formal al ciclo escolar 2026-2027 en Múzquiz, durante una ceremonia realizada en la Escuela Primaria Club de Leones No. 1.

El acto fue encabezado por la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez y Jesús María Montemayor Garza, secretario de Desarrollo Rural, quien acudió en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas. Al evento también asistieron autoridades educativas y representantes de los gobiernos municipal y estatal.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/sabinas/inicia-en-sabinas-coahuila-la-carrera-por-la-corona-de-las-fiestas-grandes-LC23032382

Como parte de la jornada se realizó la entrega simbólica de mobiliario destinado a distintos grupos del plantel. Para cuarto grado se asignaron 18 mesas y 36 sillas; para tercer grado, 36 mesas y 72 sillas, además de 38 butacas derechas.

Los estudiantes también recibieron paquetes de útiles escolares y libros de texto gratuitos como parte de las acciones implementadas para el regreso a clases en las escuelas públicas de Coahuila.

Previo al inicio del ciclo escolar, autoridades educativas habían estimado una matrícula de entre 6 mil y 6 mil 200 alumnos de primero a sexto grado en las escuelas primarias del municipio de Múzquiz.

A nivel estatal, el ciclo escolar 2026-2027 comenzó de manera simultánea en los 38 municipios de Coahuila, con la distribución de materiales educativos y apoyos para estudiantes de educación básica.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/oposicion-exige-aclarar-conclave-de-andy-y-gonzalo-lopez-beltran-EH23176983

La ceremonia en la Primaria Club de Leones No. 1 marcó así el regreso de los estudiantes a las aulas, con la incorporación de nuevo mobiliario y la distribución de materiales escolares para el inicio del periodo lectivo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Pueblos Mágicos
Regreso A Clases

Localizaciones


Múzquiz

Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El mayor acuerdo petrolero de la historia

El mayor acuerdo petrolero de la historia
true

Personas desaparecidas: ¿a alguien le importan?
true

POLITICÓN: ¿Usa Alfonso Yáñez a estudiantes morenistas contra sus rivales en la UAdeC?
Elementos de Protección Civil de General Cepeda realizaron el rescate de los jóvenes.

Ramos Arizpe: rescatan a senderistas atrapados por la corriente en El Chiflón
Manolo Jiménez Salinas, gobernador de Coahuila, confirmó su asistencia al informe de Claudia Sheinbaum.

Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila, acudirá a informe de Sheinbaum; anticipa posible visita presidencial
Los caminos de la sierra de Arteaga fueron parte del recorrido de la UCI Gravel World Series 2026, que reunió a 223 ciclistas.

México domina el Gran Fondo de la UCI Gravel World Series en Arteaga
El presidente Donald Trump en el Red Rock Casino Resort and Spa en Las Vegas, el 5 de agosto del 2026.

Si bien Trump insinúa postularse por tercera vez, también habla más de su vida tras el fin de su segundo mandato
Khamenei preguntó específicamente a los gobernantes árabes del Golfo si “sinvergüenzas sin identidad” se habrían atrevido a codiciar sus tierras.

El líder supremo de Irán, Jamenei, Mojtaba Khamenei, insta a los gobernantes del Golfo a enfrentarse al ‘verdadero enemigo’