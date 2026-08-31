Regresan a clases en Múzquiz con útiles, libros y equipamiento

El acto fue encabezado por la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez y Jesús María Montemayor Garza, secretario de Desarrollo Rural, quien acudió en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas. Al evento también asistieron autoridades educativas y representantes de los gobiernos municipal y estatal.

MÚZQUIZ, COAH.- Con la entrega de mobiliario, útiles escolares y libros de texto, autoridades municipales y estatales este lunes dieron inicio formal al ciclo escolar 2026-2027 en Múzquiz , durante una ceremonia realizada en la Escuela Primaria Club de Leones No. 1.

Como parte de la jornada se realizó la entrega simbólica de mobiliario destinado a distintos grupos del plantel. Para cuarto grado se asignaron 18 mesas y 36 sillas; para tercer grado, 36 mesas y 72 sillas, además de 38 butacas derechas.

Los estudiantes también recibieron paquetes de útiles escolares y libros de texto gratuitos como parte de las acciones implementadas para el regreso a clases en las escuelas públicas de Coahuila.

Previo al inicio del ciclo escolar, autoridades educativas habían estimado una matrícula de entre 6 mil y 6 mil 200 alumnos de primero a sexto grado en las escuelas primarias del municipio de Múzquiz.

A nivel estatal, el ciclo escolar 2026-2027 comenzó de manera simultánea en los 38 municipios de Coahuila, con la distribución de materiales educativos y apoyos para estudiantes de educación básica.