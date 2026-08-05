Para octubre, habitantes de Nueva Rosita, Coahuila, tendrán una nueva opción de compras

NUEVA ROSITA, COAH.- Una nueva opción comercial llegará a Nueva Rosita con la construcción de la tienda Bodega Aurrerá “Prolongación Nueva Rosita”, proyecto que contempla una inversión superior a los 100 millones de pesos y la generación de más de 60 empleos directos. Durante el arranque de obra se realizó la colocación de la primera piedra de este establecimiento, que forma parte de la expansión comercial de la cadena perteneciente a Walmart de México y Centroamérica.

De acuerdo con la información difundida por autoridades municipales, la tienda tiene programada su apertura para octubre, con lo que habitantes de Nueva Rosita y comunidades cercanas contarán con una nueva alternativa para adquirir productos de consumo diario sin necesidad de trasladarse a otras ciudades. La llegada de esta inversión ocurre en una etapa en la que la Región Carbonífera busca fortalecer nuevos sectores económicos ante la necesidad de ampliar sus fuentes de empleo y atraer proyectos comerciales y productivos. El establecimiento también generará movimiento económico durante su construcción y posteriormente mediante empleos, proveedores y servicios relacionados con la operación de la tienda.

Autoridades destacaron que la inversión representa una señal de confianza del sector privado en la región y una oportunidad para fortalecer la actividad comercial de Nueva Rosita.