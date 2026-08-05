Para octubre, habitantes de Nueva Rosita, Coahuila, tendrán una nueva opción de compras

+ Seguir en Seguir en Google
Sabinas
/
    Para octubre, habitantes de Nueva Rosita, Coahuila, tendrán una nueva opción de compras
    Autoridades y representantes empresariales colocaron la primera piedra de la nueva Bodega Aurrerá en Nueva Rosita. CORTESÍA

Colocan primera piedra de Bodega Aurrera, proyecto comercial que generará más de 60 empleos directos en la Región Carbonífera

NUEVA ROSITA, COAH.- Una nueva opción comercial llegará a Nueva Rosita con la construcción de la tienda Bodega Aurrerá “Prolongación Nueva Rosita”, proyecto que contempla una inversión superior a los 100 millones de pesos y la generación de más de 60 empleos directos.

Durante el arranque de obra se realizó la colocación de la primera piedra de este establecimiento, que forma parte de la expansión comercial de la cadena perteneciente a Walmart de México y Centroamérica.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/pierde-mexico-204-mil-hectareas-forestales-al-ano-por-ganaderia-y-construccion-AC22644848

De acuerdo con la información difundida por autoridades municipales, la tienda tiene programada su apertura para octubre, con lo que habitantes de Nueva Rosita y comunidades cercanas contarán con una nueva alternativa para adquirir productos de consumo diario sin necesidad de trasladarse a otras ciudades.

La llegada de esta inversión ocurre en una etapa en la que la Región Carbonífera busca fortalecer nuevos sectores económicos ante la necesidad de ampliar sus fuentes de empleo y atraer proyectos comerciales y productivos.

El establecimiento también generará movimiento económico durante su construcción y posteriormente mediante empleos, proveedores y servicios relacionados con la operación de la tienda.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/walmart-impulsa-empleo-con-nueva-sucursal-en-piedras-negras-HC22646652

Autoridades destacaron que la inversión representa una señal de confianza del sector privado en la región y una oportunidad para fortalecer la actividad comercial de Nueva Rosita.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Tiendas De Autoservicio
industria de la construcción
comercio

Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Montado en su macho

Montado en su macho
true

Cuando los jilgueros de la ubre cantan sobre cenizas ajenas
true

POLITICÓN: De la promesa al engaño, Morena da luz verde a reelección porque nunca cambiaron sus estatutos

En 1934 adoptó el nombre de Botica Recio y se trasladó al inmueble que ocupa actualmente sobre Venustiano Carranza.

Botica Recio, 127 años de ser un remedio para las familias de Saltillo
Ana Laura de León Morín y Emmanuel Montero Gómez fueron recordados por colegas y organizaciones fotográficas por el legado que dejaron en el gremio.

‘Su legado seguirá inspirando a generaciones de fotógrafos’: redes despiden a familia víctima de ataque en Saltillo
El Tri Femenil buscará ante Colombia su cuarto oro consecutivo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

México Femenil vence a El Salvador y avanza a la Final de los Juegos Centroamericanos 2026
Las autoridades arrestaron posteriormente a Basin por dos cargos de amenazas terroristas en primer grado. Su fianza se fijó en un millón de dólares.

¿Quién es Kirill Basin? Candidato demócrata al Congreso de Hawái arrestado tras un altercado en la playa
Rusia ha lanzado decenas de misiles balísticos norcoreanos contra Ucrania desde finales de 2023.

Una intimidante unidad de misiles norcoreana se despliega en Rusia para la guerra en Ucrania