Walmart impulsa empleo con nueva sucursal en Piedras Negras
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La tienda comenzó operaciones este miércoles con una inversión que fortalece la actividad económica y el desarrollo comercial de la ciudad
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La apertura de Walmart Supercenter Bulevar República, en Piedras Negras, generó 123 empleos directos y 70 indirectos, además de una inversión privada que fortalece el desarrollo económico de la ciudad, destacó Jorge Adolfo Estrada, subdirector de Asuntos Corporativos de Walmart de México y Centroamérica.
El directivo agradeció el respaldo del Gobierno Municipal y señaló que la cadena no solo llega para ofrecer precios bajos, sino también para impulsar programas de responsabilidad social a través de su fundación, enfocados en la rehabilitación de espacios públicos, el apoyo al campo y la generación de oportunidades laborales.
Estrada indicó que este tipo de proyectos buscan fortalecer el desarrollo de las comunidades donde opera la empresa y generar beneficios tanto para sus colaboradores como para la población en general.
La inauguración contó con la presencia de autoridades municipales y directivos de Walmart, quienes realizaron el corte de listón acompañados por la primera clienta, Rosa María Moyeda, con lo que se marcaron oficialmente el inicio de operaciones de la nueva sucursal.