Walmart impulsa empleo con nueva sucursal en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La apertura de Walmart Supercenter Bulevar República, en Piedras Negras, generó 123 empleos directos y 70 indirectos, además de una inversión privada que fortalece el desarrollo económico de la ciudad, destacó Jorge Adolfo Estrada, subdirector de Asuntos Corporativos de Walmart de México y Centroamérica.

El directivo agradeció el respaldo del Gobierno Municipal y señaló que la cadena no solo llega para ofrecer precios bajos, sino también para impulsar programas de responsabilidad social a través de su fundación, enfocados en la rehabilitación de espacios públicos, el apoyo al campo y la generación de oportunidades laborales.