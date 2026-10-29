Planta procesadora de aguacate se va de Sabinas tras quejas por malos olores

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    Planta procesadora de aguacate se va de Sabinas tras quejas por malos olores
    Personal de las direcciones Jurídica, Protección Civil y Contraloría inspeccionó la planta procesadora tras las quejas ciudadanas por malos olores. LA PRENSA

El Municipio inspeccionó una procesadora de aceite de aguacate tras nuevas quejas por malos olores. La empresa prevé retirarse de Sabinas la próxima semana

SABINAS, COAH.- El Gobierno Municipal de Sabinas realizó una inspección de seguimiento en una empresa procesadora de aceite de aguacate, luego de que ciudadanos reportaran nuevamente malos olores que afectan a vecinos del sector. En la revisión participaron los titulares de las direcciones Jurídica y de Protección Civil, así como de la Contraloría Municipal.

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Las autoridades verificaron las condiciones de operación de la planta, que anteriormente había sido objeto de una clausura parcial por parte de la administración municipal, como medida para reducir las molestias y afectaciones ambientales denunciadas por habitantes de las zonas aledañas.

Durante la inspección, el representante de la empresa informó que las operaciones están por concluir, debido a que se prepara el traslado de las actividades a instalaciones ubicadas fuera de la ciudad. La previsión es desocupar completamente la nave industrial durante la próxima semana.

La empresa explicó que los trabajos actuales corresponden al procesamiento del producto que permanece almacenado en el inmueble. Además, se comprometió a aplicar de inmediato sustancias neutralizantes para combatir los olores y entregar las instalaciones limpias, sin residuos que puedan continuar ocasionando molestias a los vecinos.

El Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde “Chano” Díaz, reiteró que dará seguimiento a las inconformidades ciudadanas y a los compromisos asumidos por la compañía, con el objetivo de atender las afectaciones reportadas y procurar que las actividades industriales se desarrollen sin perjudicar la tranquilidad de las familias de Sabinas.

(CON INFORMACIÓN DE LA PRENSA)

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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