Preparan operativos de alcoholimetría en Múzquiz, Coahuila

Durante la jornada, realizada en la Sala de Cabildo del Pueblo Mágico, fueron entregados equipos de alcoholimetría que serán utilizados en acciones preventivas sobre las vialidades de mayor circulación que determine el municipio.

MÚZQUIZ, COAH.- Con la instalación del Consejo Municipal para la Prevención de Accidentes (Comupra), autoridades municipales y estatales comenzaron a coordinar una estrategia para reforzar la seguridad vial y prevenir percances relacionados con el consumo de alcohol en Múzquiz , Coahuila.

La estrategia contempla la capacitación de las autoridades participantes en materia de alcohol y conducción, así como en el protocolo para establecer puntos de control de alcoholimetría.

La alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez destacó durante el encuentro la necesidad de mantener coordinación entre las distintas instituciones para reducir riesgos y proteger a la población.

El secretario de Salud de Coahuila, Eliud Felipe Aguirre Vázquez, encabezó la entrega de los equipos, mientras que el subsecretario de Prevención y Control de Enfermedades, Iván Alejandro Moscoso González, participó en los trabajos de la jornada.

Con la firma del acta de instalación quedó formalmente integrado el Comupra, que reunirá a dependencias municipales y estatales, corporaciones de seguridad, instituciones médicas y representantes de sectores productivos.

En las acciones participarán Seguridad Pública Municipal, Policía Estatal, Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado, Protección Civil, Cruz Roja, personal de Salud y directivos de hospitales, además de representantes de la industria y el comercio.