‘Soy macho, no machista’... Fox llama ‘mala presidenta’ a Sheinbaum y prepara su regreso electoral (video)

Durante una entrevista, el exmandatario panista también volvió a lanzar críticas contra la presidenta Claudia Sheinbaum , a quien cuestionó por el desempeño de su administración y calificó negativamente su gestión al frente del país.

El expresidente Vicente Fox anunció que buscará participar activamente en la próxima contienda electoral para respaldar a los partidos de oposición y fortalecer sus posibilidades frente a Morena .

Fox sostuvo que, desde su perspectiva, México necesita un cambio político y llamó a fortalecer la participación de quienes no coinciden con el proyecto que actualmente gobierna el país. Sus declaraciones rápidamente provocaron reacciones entre integrantes de la llamada Cuarta Transformación .

“SOY MACHO, NO MACHISTA”, DICE VICENTE FOX

Uno de los momentos que más polémica generó durante la entrevista ocurrió cuando Vicente Fox fue cuestionado sobre si algunos de sus comentarios contra Claudia Sheinbaum podían ser considerados machistas o misóginos.

El expresidente respondió con una frase que comenzó a circular ampliamente en redes sociales: “Sí, así lo ves tú, a toda m... Soy macho. No machista, soy macho”.

La declaración provocó nuevas críticas contra Fox. Sus detractores consideraron que la frase reforzaba las acusaciones que se le habían hecho por sus expresiones hacia la Presidenta, mientras que el exmandatario defendió su postura frente a los cuestionamientos.

CITLALLI HERNÁNDEZ RESPONDE A LAS DECLARACIONES

Las palabras del expresidente tuvieron respuesta por parte de Citlalli Hernández Mora, secretaria de Gobernación, quien cuestionó públicamente la postura de Vicente Fox.

A través de una publicación en X, la funcionaria señaló que Fox continúa como “vocero de la derecha” y relacionó sus declaraciones con posturas que, desde su valoración, reflejan misoginia, clasismo y doble moral.

Hernández también hizo referencia al debate político relacionado con el huachicol fiscal y cuestionó el papel de gobiernos anteriores. La confrontación volvió a colocar al expresidente en el centro de la discusión política en redes sociales.

FOX CONFIRMA SU REGRESO A LA ACTIVIDAD ELECTORAL

Más allá de la polémica por sus declaraciones, Vicente Fox confirmó que pretende volver a involucrarse de manera directa en la actividad política durante el próximo proceso electoral.

“Ya estoy cabalgando, a ver si aguanto”, expresó el expresidente al hablar sobre su intención de acompañar los esfuerzos de las fuerzas opositoras.

Fox aseguró que su objetivo será respaldar a los grupos políticos que buscan competir contra Morena. Hasta el momento, sus declaraciones plantean un regreso a la participación pública y política, aunque no detalló cuál será el papel específico que desempeñará durante la contienda.

FOX HABLA SOBRE ERNESTO RUFFO

Durante sus declaraciones, el expresidente también se refirió a Ernesto Ruffo, a quien calificó como “preso político” y por quien denunció un presunto maltrato psicológico.

Fox cuestionó las circunstancias que enfrenta Ruffo y utilizó el caso para expresar sus críticas hacia el actual escenario político y las instituciones del país.

El exmandatario insistió en la necesidad de que los ciudadanos participen en la vida pública para, según su postura, impulsar un cambio en el rumbo político nacional.

LAS DECLARACIONES REAVIVAN LA POLÉMICA

La aparición de Vicente Fox vuelve a colocar al expresidente como una figura activa dentro del debate entre Morena y la oposición. Sus críticas contra Claudia Sheinbaum y su frase “Soy macho, no machista” generaron una amplia conversación política en redes sociales.

Las reacciones también reflejaron las diferencias entre los sectores que respaldan al actual gobierno y quienes consideran necesario fortalecer a las fuerzas opositoras rumbo a los próximos procesos electorales.

Por ahora, Fox ha dejado clara su intención de regresar a la actividad política y participar en los esfuerzos electorales de la oposición, mientras sus declaraciones continúan generando respuestas desde distintos sectores.

DATOS CURIOSOS SOBRE EL REGRESO POLÍTICO DE FOX

· Vicente Fox fue presidente de México entre 2000 y 2006.

· Sus declaraciones sobre Claudia Sheinbaum generaron una nueva polémica en redes sociales.

· La frase “Soy macho, no machista” fue una de las expresiones más comentadas tras la entrevista.