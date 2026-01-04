Primer suicidio del año: hallan sin vida a joven dentro de su vivienda en Sabinas

SABINAS, COAH.- La tarde de ayer sábado se registró un hecho de alto impacto en el municipio de Sabinas, donde un joven fue localizado sin vida al interior de su vivienda, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad y personal de investigación. El caso fue reportado alrededor de las 18:00 horas y es considerado el primer suicidio del año en la región Carbonífera.

De acuerdo con la información disponible, el fallecido fue identificado como Emanuel ¨N¨, de 27 años de edad. El hallazgo ocurrió dentro de un domicilio ubicado sobre la calle Hermenegildo Galeana, en la colonia Ismael Rodríguez, hasta donde se solicitó la presencia de las autoridades tras el reporte del hecho.

Fue la madre del hoy occiso quien localizó el cuerpo en el interior de la vivienda y dio aviso a los servicios de emergencia, lo que activó los protocolos correspondientes. Al sitio arribaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal, así como policías municipales, quienes procedieron a asegurar el área para preservar la escena.