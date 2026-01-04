Primer suicidio del año: hallan sin vida a joven dentro de su vivienda en Sabinas
El hallazgo activó los protocolos ministeriales y derivó en el aseguramiento del domicilio para la integración de la carpeta de investigación
SABINAS, COAH.- La tarde de ayer sábado se registró un hecho de alto impacto en el municipio de Sabinas, donde un joven fue localizado sin vida al interior de su vivienda, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad y personal de investigación. El caso fue reportado alrededor de las 18:00 horas y es considerado el primer suicidio del año en la región Carbonífera.
De acuerdo con la información disponible, el fallecido fue identificado como Emanuel ¨N¨, de 27 años de edad. El hallazgo ocurrió dentro de un domicilio ubicado sobre la calle Hermenegildo Galeana, en la colonia Ismael Rodríguez, hasta donde se solicitó la presencia de las autoridades tras el reporte del hecho.
Fue la madre del hoy occiso quien localizó el cuerpo en el interior de la vivienda y dio aviso a los servicios de emergencia, lo que activó los protocolos correspondientes. Al sitio arribaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal, así como policías municipales, quienes procedieron a asegurar el área para preservar la escena.
Personal de la Policía de Investigación Criminal tomó conocimiento de lo ocurrido y realizó las diligencias iniciales conforme a lo establecido por la ley. Las autoridades llevaron a cabo la documentación del lugar y el levantamiento de indicios, como parte de la integración de la carpeta de investigación correspondiente.
Una vez concluidos los trabajos en el domicilio, el cuerpo fue puesto a disposición de las autoridades competentes. Posteriormente, fue trasladado a una funeraria local, donde se le practicaría la necropsia de ley, procedimiento con el que se busca establecer de manera oficial las causas del fallecimiento.
Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias que rodearon el hecho, y serán las autoridades investigadoras quienes continúen con las indagatorias para esclarecer plenamente lo ocurrido. El caso quedó formalmente bajo investigación, en apego a los protocolos legales vigentes.
El suceso generó la presencia de unidades de seguridad en la colonia Ismael Rodríguez durante varios minutos, mientras se desarrollaban las diligencias ministeriales. Con este hecho, se marca el primer caso de suicidio registrado en el presente año dentro de la región Carbonífera, de acuerdo con los datos confirmados en el lugar.
(Con información de medios locales)