Menor pierde un dedo tras accidente con pirotecnia en Cuatro Ciénegas

Un menor de 10 años de edad sufrió una lesión permanente luego de un accidente con pirotecnia registrado la tarde del viernes en calles de la colonia 26 de Marzo, en el municipio de Cuatro Ciénegas.

De acuerdo con la información recabada, el niño, identificado como Gerardo “N”, se encontraba jugando con otros menores cuando tuvo contacto con un cohete que aparentemente no había detonado. Al pensar que el artefacto estaba inactivo, lo tomó con la mano izquierda, momento en el que ocurrió la explosión de manera repentina.

La explosión le provocó la amputación del dedo meñique, lo que generó alarma entre vecinos y familiares, quienes de inmediato solicitaron ayuda.

Una vecina fue la primera en auxiliar al menor y lo trasladó hasta su domicilio, desde donde posteriormente fue llevado de urgencia por sus abuelos, Gilberto Esquivel y María Dolores Sotelo, al Hospital General “Venustiano Carranza”.

El ingreso del menor al área de Urgencias se registró alrededor del mediodía, donde el personal médico confirmó la gravedad de la lesión y procedió a brindarle la atención correspondiente.

Hasta el hospital acudieron elementos de la Fiscalía General del Estado para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las diligencias necesarias que permitan esclarecer cómo ocurrió el accidente.

Autoridades reiteraron el llamado a padres y madres de familia para evitar que menores manipulen pirotecnia, al advertir que este tipo de artefactos representa un alto riesgo, especialmente durante temporadas de celebraciones.

Con información de medios locales.