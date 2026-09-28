Reabre Casa de Piedra de Cloete como centro de servicios municipales, en Sabinas

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    Reabre Casa de Piedra de Cloete como centro de servicios municipales, en Sabinas
    La reapertura formó parte de los festejos por el 46 aniversario de la elevación de San José de Cloete a villa. CORTESÍA

La histórica construcción, que data de 1942, fue rehabilitada para combinar conservación patrimonial y atención ciudadana

SABINAS, COAH.- La histórica Casa de Piedra de San José de Cloete, en el municipio de Sabinas, Coahuila, dejó de ser únicamente un inmueble representativo de la comunidad para convertirse en una extensión de servicios municipales, con consultorio médico, oficinas de atención social, seguridad pública y espacios para actividades comunitarias.

La reapertura se realizó durante la celebración del 46 aniversario de la elevación de Cloete a villa, encabezada por el alcalde de Sabinas, José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren, después de varios meses de trabajos de rehabilitación y adecuación del edificio.

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El inmueble, construido en 1942 y considerado parte de la memoria histórica de la comunidad, comenzó a ser intervenido desde junio con la intención de acercar servicios públicos a los habitantes y reducir los traslados hasta la cabecera municipal de Sabinas.

Con la nueva distribución, la Casa de Piedra albergará un consultorio médico, la delegación del DIF en Cloete, un módulo de la Procuraduría Agraria, espacios del Archivo Histórico Municipal, una sala multimedia, una sala de juntas y un área destinada a Seguridad Pública.

La puesta en operación del edificio busca concentrar en un solo punto trámites, atención asistencial y servicios comunitarios que anteriormente obligaban a los habitantes de Cloete a desplazarse varios kilómetros para realizar gestiones ante dependencias municipales.

Como parte del reforzamiento de la vigilancia, el Ayuntamiento entregó tres motocicletas a Seguridad Pública. Una de ellas permanecerá asignada de manera permanente a Cloete, junto con dos elementos policiales destinados a atender reportes de la comunidad. Las otras dos unidades serán distribuidas entre Agujita y la colonia Valle Dorado.

Durante la ceremonia también fueron reconocidos habitantes de la villa por su trayectoria en distintos ámbitos. Entre ellos se encuentran Maximiliano Rivera Rodríguez, en el área deportiva; Martha Patricia Martínez García, en cultura; Ernesto Macías Sías, por su aportación social, y Juana Cortéz Medina, quien recibió un reconocimiento especial.

La recuperación de la Casa de Piedra había sido anunciada desde mediados de año como parte de un proyecto de descentralización administrativa y rescate patrimonial.

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El objetivo, según el Gobierno Municipal, era conservar la estructura histórica del inmueble, pero darle una función cotidiana vinculada con las necesidades actuales de la población.

La jornada concluyó con actividades culturales, música, una verbena comunitaria y el tradicional pastel de aniversario, mientras el edificio comenzó formalmente una nueva etapa como centro de atención para los habitantes de Cloete.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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