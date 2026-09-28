Reabre Casa de Piedra de Cloete como centro de servicios municipales, en Sabinas

La reapertura se realizó durante la celebración del 46 aniversario de la elevación de Cloete a villa, encabezada por el alcalde de Sabinas, José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren, después de varios meses de trabajos de rehabilitación y adecuación del edificio.

SABINAS, COAH.- La histórica Casa de Piedra de San José de Cloete, en el municipio de Sabinas , Coahuila, dejó de ser únicamente un inmueble representativo de la comunidad para convertirse en una extensión de servicios municipales, con consultorio médico, oficinas de atención social, seguridad pública y espacios para actividades comunitarias.

El inmueble, construido en 1942 y considerado parte de la memoria histórica de la comunidad, comenzó a ser intervenido desde junio con la intención de acercar servicios públicos a los habitantes y reducir los traslados hasta la cabecera municipal de Sabinas.

Con la nueva distribución, la Casa de Piedra albergará un consultorio médico, la delegación del DIF en Cloete, un módulo de la Procuraduría Agraria, espacios del Archivo Histórico Municipal, una sala multimedia, una sala de juntas y un área destinada a Seguridad Pública.

La puesta en operación del edificio busca concentrar en un solo punto trámites, atención asistencial y servicios comunitarios que anteriormente obligaban a los habitantes de Cloete a desplazarse varios kilómetros para realizar gestiones ante dependencias municipales.

Como parte del reforzamiento de la vigilancia, el Ayuntamiento entregó tres motocicletas a Seguridad Pública. Una de ellas permanecerá asignada de manera permanente a Cloete, junto con dos elementos policiales destinados a atender reportes de la comunidad. Las otras dos unidades serán distribuidas entre Agujita y la colonia Valle Dorado.

Durante la ceremonia también fueron reconocidos habitantes de la villa por su trayectoria en distintos ámbitos. Entre ellos se encuentran Maximiliano Rivera Rodríguez, en el área deportiva; Martha Patricia Martínez García, en cultura; Ernesto Macías Sías, por su aportación social, y Juana Cortéz Medina, quien recibió un reconocimiento especial.

La recuperación de la Casa de Piedra había sido anunciada desde mediados de año como parte de un proyecto de descentralización administrativa y rescate patrimonial.