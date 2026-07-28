Realizan en Sabinas, Coahuila, jornada para dignificar panteones; llaman a colaborar

SABINAS, COAH.- El Gobierno Municipal de Sabinas puso en marcha un programa de limpieza y mantenimiento en los panteones municipales con el propósito de ofrecer espacios más limpios, seguros y en mejores condiciones para las familias que acuden a visitar a sus seres queridos.

El alcalde José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren dio el banderazo a las labores, que contemplan deshierbe, retiro de basura, limpieza general y mantenimiento en las áreas comunes de los cementerios, como parte de las acciones permanentes para mejorar la imagen urbana del municipio.

Durante el arranque de los trabajos, el Edil hizo un llamado a la ciudadanía para sumarse a este esfuerzo mediante el cuidado y mantenimiento de las tumbas y lotes familiares, al señalar que la conservación de estos espacios requiere de la participación conjunta entre autoridades y habitantes.

El Presidente Municipal destacó que la colaboración de las familias será fundamental para mantener los panteones en condiciones dignas, limpias y seguras para todos los visitantes.

La administración municipal señaló que estas acciones forman parte de una estrategia permanente de mejoramiento de espacios públicos, que incluye jornadas de limpieza en plazas, vialidades, áreas recreativas y otros puntos del municipio, con el objetivo de fortalecer la imagen urbana y brindar entornos más seguros para la población.

Con esta jornada, el Ayuntamiento busca que los cementerios permanezcan en óptimas condiciones durante todo el año, ofreciendo a las familias espacios ordenados y adecuados para preservar la memoria de sus seres queridos.