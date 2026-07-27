Coahuila: aumenta 20% robo de ganado durante 2026

Mientras México se prepara para reactivar el comercio de ganado con Estados Unidos, el más reciente informe de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revela que el robo de ganado continúa siendo un problema en el país, y Coahuila no es la excepción. De acuerdo con las cifras del informe sobre incidencia delictiva del fuero común, entre enero y junio de este año se iniciaron en Coahuila al menos 52 carpetas de investigación por el delito de abigeato.

Las estadísticas muestran que esta cifra representa un incremento del 20 por ciento respecto al primer semestre de 2025, cuando se registraron 43 carpetas de investigación derivadas de denuncias. Asimismo, el reporte indica que el robo de ganado es el único delito dentro de la categoría de robos que presenta un aumento en comparación con el mismo periodo del año pasado.

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Según el informe, Múzquiz es el municipio de Coahuila con mayor incidencia de este delito, al concentrar 14 carpetas de investigación. Le siguen San Pedro de las Colonias, con ocho; Acuña, con siete; Ocampo, con cuatro, y Frontera, con tres.

Aunque el número de casos podría parecer reducido, Coahuila ocupa el noveno lugar nacional entre las entidades con mayor incidencia de robo de ganado. A nivel nacional, Tabasco encabeza la lista con 177 carpetas de investigación, seguido de Veracruz y Querétaro, con 109 casos cada uno; Guanajuato, con 99; San Luis Potosí, con 90; Chihuahua, con 86; Aguascalientes, con 81, y el Estado de México, con 77.

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