Coahuila: aumenta 20% robo de ganado durante 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Coahuila: aumenta 20% robo de ganado durante 2026
    Entre enero y junio, la entidad reporta 52 carpetas de investigación por el delito de abigeato. Especial

En medio de la reapertura de la frontera con EU, autoridades reportan un incremento en el delito de abigeato colocando a la entidad en el top 10

Mientras México se prepara para reactivar el comercio de ganado con Estados Unidos, el más reciente informe de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revela que el robo de ganado continúa siendo un problema en el país, y Coahuila no es la excepción.

De acuerdo con las cifras del informe sobre incidencia delictiva del fuero común, entre enero y junio de este año se iniciaron en Coahuila al menos 52 carpetas de investigación por el delito de abigeato.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-preve-reactivar-la-exportacion-de-ganado-a-estados-unidos-en-noviembre-vemos-luz-al-final-del-tunel-CG22420662

Las estadísticas muestran que esta cifra representa un incremento del 20 por ciento respecto al primer semestre de 2025, cuando se registraron 43 carpetas de investigación derivadas de denuncias.

Asimismo, el reporte indica que el robo de ganado es el único delito dentro de la categoría de robos que presenta un aumento en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Según el informe, Múzquiz es el municipio de Coahuila con mayor incidencia de este delito, al concentrar 14 carpetas de investigación. Le siguen San Pedro de las Colonias, con ocho; Acuña, con siete; Ocampo, con cuatro, y Frontera, con tres.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-crea-comision-para-combatir-el-abigeato-y-la-caza-furtiva-LA22112229

Aunque el número de casos podría parecer reducido, Coahuila ocupa el noveno lugar nacional entre las entidades con mayor incidencia de robo de ganado.

A nivel nacional, Tabasco encabeza la lista con 177 carpetas de investigación, seguido de Veracruz y Querétaro, con 109 casos cada uno; Guanajuato, con 99; San Luis Potosí, con 90; Chihuahua, con 86; Aguascalientes, con 81, y el Estado de México, con 77.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Robos
Seguridad
ganadería

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


SESNSP

Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Dale y dale

Dale y dale
true

Agotamiento laboral: un problema creciente
true

POLITICÓN: Tras caso Rocky, ¿necesita en verdad Coahuila una Fiscalía de Seres Sintientes?
Autoridades militares y alcaldes de la Región Sureste atestiguaron el relevo de mando realizado en las instalaciones del batallón.

Coahuila: asume Rey Ángel Rodríguez Alcocer el mando del 69 Batallón de Infantería
El otorgamiento de nuevas concesiones ocurre en un contexto de presión sobre los recursos hídricos y problemas de sobreexplotación

CONAGUA otorga nuevas concesiones en la sobreexplotada cuenca del Río Bravo pese a crisis hídrica
La tiradora de Saltillo igualó su récord centroamericano de 114 platos derribados durante la clasificación.

Gabriela Rodríguez cumple como abanderada y conquista el oro para México en Santo Domingo 2026; así va el medallero
Scott Gottlieb, aseguró que el cilantro y el perejil provenientes del centro de México figuran entre los productos que podrían estar relacionados con los contagios.

Ciclosporiasis... Cilantro y perejil mexicanos, los responsables del mayor brote en la historia, acusa ex director de la FDA
El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, ha abogado por la vía diplomática, pero el poder del político está siendo objeto de un escrutinio cada vez mayor.

Los líderes iraníes se enfrentan entre sí mientras los sectores más intransigentes presionan para que se extienda el conflicto