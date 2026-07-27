México supera las 20 medallas de oro en Santo Domingo 2026 y sigue líder del medallero

La delegación mexicana continúa marcando el ritmo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Este lunes 27 de julio, México alcanzó y superó la barrera de las 20 medallas de oro, luego de una jornada en la que sumó triunfos en remo, esquí acuático, ciclismo de pista, taekwondo y gimnasia rítmica. Con la cosecha del día, el equipo mexicano llegó a 65 medallas totales: 24 de oro, 22 de plata y 19 de bronce, manteniéndose en la cima del medallero regional y aumentando la ventaja sobre sus principales competidores.

La jornada comenzó con buenas noticias desde el remo, disciplina que volvió a aportar preseas. Kenia Lechuga conquistó el oro en la prueba LW1x con tiempo de 7:54.49, confirmando su experiencia internacional después de sus actuaciones en Copas del Mundo. Además, Alexis López logró la medalla dorada número 20 para México al coronarse en LM1x con registro de 7:23.11.

El remo también entregó dos preseas más: Maite Arrillaga y María García consiguieron la plata en W2-, mientras que Jordy Gutiérrez y Hugo Reyes obtuvieron el bronce en M2-.

Nuevos campeones en esquí acuático México tuvo una destacada actuación en esquí acuático con tres medallas. La juvenil Natasha Landsmanas, de apenas 15 años, se proclamó campeona centrocaribeña en wakeboard femenil con una puntuación de 67.33 unidades. En la rama varonil, Pablo Monroy conquistó el oro en wakeboard con 91.33 puntos, mientras que Patricio Font sumó un bronce en la prueba overall varonil tras completar las modalidades de slalom, trucos y salto.

Más oros en ciclismo y taekwondo El ciclismo de pista aportó dos campeonatos para México. Los equipos femenil y varonil de velocidad subieron a lo más alto del podio después de vencer a Colombia en sus respectivas finales. El conjunto femenino consiguió además su segundo título consecutivo en la competencia regional. En taekwondo, Iker Casas ganó la medalla de oro en la categoría de -80 kilogramos tras derrotar al colombiano Miguel Trejos. También hubo platas para Karla Rodríguez en -62 kg y Leslie Soltero en -67 kg, mientras que Fabiola Villegas y José Nava obtuvieron bronces. El judo aportó tres preseas de bronce con Diego Díaz (-90 kg), Alexis Esquivel (-100 kg) y Sergio del Sol (+100 kg).

México también brilló en gimnasia rítmica La gimnasia rítmica cerró una jornada positiva con un histórico 1-2 para México en el all-around individual. Marina Malpica conquistó el oro con una puntuación de 101.450, mientras que la joven Ana Luisa Abraham, de 15 años, se quedó con la plata. Además, el rugby femenil consiguió la medalla de plata después de caer ante Colombia en la final, mientras que México aseguró presencia en la final masculina tras vencer 38-0 a Costa Rica con las Serpientes.

En tenis, México tendrá final femenil gracias a Julia García y Ana Sofía Sánchez, quienes avanzaron al partido por el oro. En surf, Juan Pablo Melendres y Giovanni Bercián también aseguraron una final mexicana en SUP Surf varonil. Con tres jornadas de competencia, México mantiene el paso ganador en Santo Domingo 2026 y ya superó la cifra de 20 campeonatos regionales, una muestra del dominio que busca mantener en la justa centroamericana.