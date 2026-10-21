Recorrerá ‘Carbonazo’ cuatro municipios de la Carbonífera en Coahuila

La travesía abarcará rutas de Sabinas, Progreso, Múzquiz y San Juan de Sabinas. El Club Carboneros ATV, responsable de la organización, anunció que habrá cupo limitado para las categorías ATV, UTV y SSV.

SABINAS, COAH.- Cuatro municipios de la Región Carbonífera formarán parte del recorrido del Carbonazo 2026, que celebrará su séptima edición del 30 de octubre al 1 de noviembre con una propuesta que combinará la aventura todoterreno y un concurso de disfraces por Halloween, anunciaron ayer organizadores en Sabinas , Coahuila.

Julio César Reséndez González, presidente del club, dio a conocer los detalles del encuentro acompañado por Luis García y Manrrique Mofán durante la presentación realizada este miércoles 21 de octubre en las instalaciones de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) Carbonífera.

Bajo el nombre “Carbonazo 2026 Halloween Edition”, el evento incorporará el concurso de disfraces como parte de las actividades para quienes participen en las tres jornadas.

Además del recorrido, las autoridades municipales colocaron entre sus objetivos atraer visitantes y generar consumo en los establecimientos de la región. El alcalde de Sabinas, José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren, señaló que este tipo de encuentros representa una oportunidad para los negocios de distintos tamaños.

“Como Municipio, este respaldo ayuda a que tengamos una derrama económica mayor que beneficia directamente tanto a pequeños como a grandes negocios”, expresó.

El Edil sostuvo que el Ayuntamiento brindará facilidades para impulsar actividades relacionadas con el comercio y el turismo local. También reconoció el respaldo del Gobierno de Coahuila, a través de la Secretaría de Turismo, para desarrollar estos encuentros.