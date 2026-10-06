Refuerzan derechos humanos entre policías de Nueva Rosita

La actividad fue encabezada por representantes de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC). José Fernando Menchaca Reyna, secretario adjunto de la Sexta Visitaduría, explicó que más que un curso formal se buscó establecer un diálogo con los asistentes para concientizarlos sobre la responsabilidad que tienen al atender a la población, particularmente a integrantes de grupos en situación de vulnerabilidad.

SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Policías y trabajadores del Ayuntamiento de San Juan de Sabinas participaron en una jornada de sensibilización en materia de derechos humanos, con la finalidad de mejorar la actuación de los servidores públicos, fortalecer el trato a la ciudadanía y generar mayor confianza hacia las corporaciones.

Durante la sesión se abordaron conceptos relacionados con los derechos humanos, las funciones que desempeña la Comisión Estatal y los criterios que deben observar los servidores públicos cuando mantienen contacto directo con ciudadanos.

Menchaca Reyna señaló que uno de los propósitos centrales es que policías y funcionarios conozcan no solamente los derechos de las personas, sino también la forma en que debe actuar la autoridad ante sectores que requieren una protección especial.

Ulises Cárdenas Herrera, encargado del despacho de la Presidencia Municipal, agradeció la intervención de la CDHEC y destacó la importancia de mantener actualizados a los elementos de Seguridad Pública y al personal municipal que diariamente atiende a los habitantes de San Juan de Sabinas.

Pidió a los policías mantener disposición para atender a la ciudadanía y contribuir a que los habitantes tengan confianza para acercarse a las corporaciones cuando necesiten apoyo. En la actividad también estuvo presente Luis García, director de Seguridad Pública Municipal.

La capacitación forma parte de las acciones que se han desarrollado en el municipio para profesionalizar a la corporación. En febrero de 2025, 31 policías municipales recibieron constancias tras concluir un curso de la CDHEC enfocado específicamente en derechos de adolescentes durante procedimientos de detención y uso de la fuerza.

El tema mantiene especial relevancia en la Región Carbonífera. La Sexta Visitaduría informó durante 2026 que recibe quejas relacionadas con presuntas actuaciones irregulares de distintas autoridades y ha reiterado a los ciudadanos que pueden solicitar orientación o presentar una queja ante posibles violaciones a sus derechos.