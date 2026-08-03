Rehabilitan áreas verdes para mejorar la imagen urbana en Nueva Rosita, Coahuila

SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Trabajos de limpieza, poda, retiro de maleza y rehabilitación de áreas verdes se realizan en dos de los principales accesos urbanos con el propósito de mejorar la imagen del entorno, conservar la vegetación y brindar condiciones más seguras para peatones y automovilistas en Nueva Rosita, en el municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila.

Las acciones se concentraron en el puente del Águila y en el camellón ubicado frente a este paso vial, como parte de un programa permanente de mantenimiento de espacios públicos.