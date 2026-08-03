Rehabilitan áreas verdes para mejorar la imagen urbana en Nueva Rosita, Coahuila

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Sabinas
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    Rehabilitan áreas verdes para mejorar la imagen urbana en Nueva Rosita, Coahuila
    Personal del Departamento de Ecología realizó labores de limpieza y rehabilitación en el entorno del puente del Águila, en Nueva Rosita, Coahuila. CORTESÍA

Las labores incluyen limpieza, poda, retiro de maleza y rehabilitación de áreas verdes en dos puntos de alta afluencia para mejorar la seguridad

SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Trabajos de limpieza, poda, retiro de maleza y rehabilitación de áreas verdes se realizan en dos de los principales accesos urbanos con el propósito de mejorar la imagen del entorno, conservar la vegetación y brindar condiciones más seguras para peatones y automovilistas en Nueva Rosita, en el municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila.

Las acciones se concentraron en el puente del Águila y en el camellón ubicado frente a este paso vial, como parte de un programa permanente de mantenimiento de espacios públicos.

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Las labores son ejecutadas por personal del Departamento de Ecología del municipio de San Juan de Sabinas, que mantiene cuadrillas operativas para atender parques, jardines, camellones y áreas verdes ubicadas en distintos sectores de la ciudad.

Especialistas en desarrollo urbano señalan que el mantenimiento periódico de la infraestructura verde no solo mejora el aspecto visual de las vialidades, sino que también contribuye a reducir la acumulación de basura, facilita la visibilidad para conductores y peatones, disminuye riesgos por vegetación excesiva y ayuda a conservar especies ornamentales y de sombra.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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