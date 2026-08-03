Cuba se sume en la oscuridad tras el colapso de su red eléctrica

El apagón se produce tras tres cortes de electricidad a nivel nacional en julio y coincide con el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos, que ejerce aún más presión sobre la anticuada infraestructura energética de la isla.

La red eléctrica de Cuba colapsó a última hora del domingo, según informó el operador estatal de la red, sumiendo a la isla de unos 10 millones de habitantes en la oscuridad, mientras los apagones se vuelven cada vez más frecuentes.

La Unión Eléctrica de Cuba no dio más detalles de la situación en sus publicaciones en X y Facebook.

La presión sobre el sistema eléctrico ha aumentado a medida que Cuba lucha por asegurar las importaciones de combustible.

Venezuela perdió una fuente clave de combustible tras el bloqueo petrolero impuesto por el presidente estadounidense Donald Trump, luego del derrocamiento del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Washington el 3 de enero.

Venezuela había sido durante mucho tiempo el principal proveedor de petróleo de Cuba, y las importaciones procedentes de México también se detuvieron en medio de la creciente presión estadounidense.

La crisis energética coincide con una apertura cautelosa del sector energético cubano, estrictamente controlado, impulsada por la escasez de combustible y las severas sanciones estadounidenses.

La Habana autorizó recientemente su primera iniciativa de importación de combustible con respaldo extranjero y permitió que casi 200 empresas cubanas participaran en la distribución mayorista de combustible.