Anuncian venta de boletos para el Festival de la Paella 2026 en Saltillo; habrá precios desde 600 pesos

La cuenta regresiva para una de las celebraciones gastronómicas más representativas de Coahuila ya comenzó. La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Saltillo anunció que mañana lunes 3 de agosto iniciará la primera etapa de venta de boletos para el Festival de la Paella 2026, que este año celebrará su décima sexta edición.

Durante los primeros 15 días de comercialización, los asistentes podrán adquirir sus accesos con un costo de 600 pesos. Posteriormente, el precio incrementará de manera escalonada hasta llegar a los 800 pesos conforme avance el proceso de venta. Los boletos estarán disponibles mediante la plataforma Boletópolis y en las sucursales de JR Sombreros.

El encuentro culinario volverá a desarrollarse en formato de velada, una modalidad implementada en ediciones recientes que, de acuerdo con los organizadores, ha tenido una respuesta favorable entre el público. Las puertas del recinto abrirán a partir de las 17:00 horas.

Como es tradición, el festival reunirá a chefs profesionales, cocineros aficionados y restaurantes participantes que competirán en la elaboración de paellas, además de productores de Vinos de Coahuila, quienes ofrecerán degustaciones de algunas de las etiquetas más representativas de la entidad.

La edición 2026 también incorporará nuevas propuestas gastronómicas con la participación de parrilleros coahuilenses, expresidentes de Canirac y otros invitados que ampliarán la oferta culinaria para los asistentes.

Uno de los beneficios que continuará este año será el acceso gratuito para niñas y niños de hasta 12 años, medida que fue implementada recientemente en el Festival del Cabrito y que busca fomentar la asistencia de familias completas.

El programa incluirá además un área infantil, presentaciones musicales de grupos locales y degustaciones de productos de empresas patrocinadoras, complementando una experiencia pensada para públicos de todas las edades.

Con más de 40 estaciones de degustación, una amplia oferta gastronómica, espectáculos en vivo y la presencia de productores regionales, el Festival de la Paella 2026 buscará consolidarse nuevamente como uno de los eventos culinarios más importantes y concurridos del estado.