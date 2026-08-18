Rescatan a hombre de una fosa profunda de aguas negras en Sabinas, Coahuila

SABINAS, COAH.- Los gritos de auxilio que rompieron el silencio durante la madrugada de este martes permitieron evitar una posible tragedia en Sabinas, Coahuila, luego de que un vecino alertara a los cuerpos de emergencia sobre un hombre que se encontraba atrapado dentro de una fosa abandonada.

El reporte fue recibido alrededor de las 02:40 horas, en el Callejón del Carmen, entre las calles Epifanio Ramos y Primero de Mayo, detrás del sitio donde hace años funcionó un tanque de almacenamiento de agua potable.

Al llegar, elementos de Bomberos y Protección Civil localizaron a Pablo Rangel, de 42 años, en el interior de una estructura en desuso de aproximadamente 1.5 metros de ancho por tres metros de largo y varios metros de profundidad. La excavación estaba cubierta parcialmente por ramas y maleza, además de contener aguas negras y basura, lo que dificultaba su visibilidad.

Los bomberos utilizaron cuerdas para ingresar y realizar las maniobras de extracción. Después de varios minutos lograron sacar al hombre, quien, de acuerdo con el reporte de los cuerpos de emergencia, se encontraba en estado inconveniente y presentaba condiciones que ameritaban una valoración médica.

Personal de auxilio le ofreció trasladarlo a un centro de salud para recibir atención, pero rechazó la ayuda. Incluso, después del rescate se retiró corriendo y entró a un domicilio que señaló como su vivienda, ubicado sobre la calle Francisco Villa. Elementos policiacos intentaron retenerlo para que recibiera atención, sin conseguirlo.

El comandante de Bomberos, José Pichardo González, destacó que la intervención fue posible gracias a un vecino que transitaba por el sector y escuchó los llamados de auxilio. La ubicación de la fosa, oculta entre vegetación, representa un riesgo para quienes caminan por el lugar, especialmente durante la noche.

El incidente volvió a evidenciar el peligro que representan excavaciones y estructuras abandonadas sin protección en zonas habitadas. Los cuerpos de emergencia pidieron reportar oportunamente cualquier fosa abierta para prevenir accidentes.