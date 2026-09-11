Diésel en EU supera los 6 dólares por galón y eleva la presión al transporte

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    Diésel en EU supera los 6 dólares por galón y eleva la presión al transporte
    Los precios del diésel en Estados Unidos ahora son más de un 60% más altos que antes de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán a finales de febrero. ESPECIAL.
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Los compradores pueden sentir cada vez más el impacto en su bolsillo, especialmente en los pasillos de comestibles

CHICAGO.-El precio del diésel en Estados Unidos batió un nuevo récord el viernes al superar los 6 dólares por galón (3.78 litros) en promedio, mientras la guerra de Washington con Irán altera el flujo mundial de combustible.

El promedio nacional de casi 6.06 dólares supone un aumento con respecto a los 5.85 dólares de la semana pasada y a los casi 3.71 dólares de esta misma época del año pasado, según el club automovilístico AAA.

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El incremento del precio del combustible implica un transporte más caro para una larga lista de productos de uso cotidiano. Esto se debe a que el diésel se utiliza en muchas redes de transporte de mercancías y reparto. Y algunas empresas ya han trasladado el alza en los costos a los consumidores en forma de cargos adicionales en pedidos online y en paquetes enviados por correo.

Los alimentos perecederos, como la carne y los productos agrícolas, se ven especialmente afectados porque deben transportarse y reabastecerse con frecuencia, o pueden cosecharse con maquinaria agrícola que utiliza este tipo de combustible.

Puede pasar un tiempo antes de que estos costos se reflejen en los precios finales. Pero no parece que el alza del diésel vaya a remitir pronto.

Los precios del diésel y de la gasolina regular en las gasolineras, que el viernes alcanzaron un promedio de casi 4.30 dólares en Estados Unidos, siguen de cerca los del crudo. Y el petróleo ha retomado su alza recientemente.

Esta semana, el Brent —el referente internacional— y el crudo de Estados Unidos superaron los 100 dólares por barril por primera vez en meses, mientras los combates entre Washington y Teherán volvían a intensificarse.

Las ramificaciones políticas podrían acumularse mientras tanto. El presidente Donald Trump, que ha intentado repetidamente restar importancia a los efectos de la guerra que ayudó a iniciar, dijo que es probable que los precios del petróleo no bajen hasta después de las elecciones legislativas de mitad de mandato, que se llevarán a cabo en noviembre.

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