Sheinbaum confirma posible traslado a México de Fernando Farías, excontralmirante detenido en Argentina

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    Sheinbaum confirma posible traslado a México de Fernando Farías, excontralmirante detenido en Argentina
    Claudia Sheinbaum confirmó que Fernando Farías Laguna podría ser trasladado a México desde Argentina en los próximos días, donde permanece detenido desde abril. Cuartoscuro

El excontralmirante está detenido en Argentina por una solicitud de extradición relacionada con un caso de huachicol fiscal, informó Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el excontralmirante de la Secretaría de Marina (Semar), Fernando Farías Laguna, se encuentra en proceso para ser trasladado a México desde Argentina, donde permanece detenido desde abril.

Durante la conferencia de prensa matutina de este martes, la mandataria señaló que, de acuerdo con la información disponible, el traslado podría concretarse en los próximos días, aunque precisó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Fiscalía General de la República (FGR) serán las instituciones encargadas de proporcionar los detalles del procedimiento.

“Le pedí a la Fiscalía que pudiera dar la información y a Relaciones Exteriores, todavía no está en traslado, pero todo parece indicar que sí va haber un traslado. No sé si el día de hoy, mañana o pasado, pero todo parece indicar que sí”, declaró Sheinbaum.

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FARÍAS LAGUNA PERMANECE DETENIDO EN ARGENTINA

Fernando Farías Laguna fue detenido en Argentina en abril y enfrenta un proceso relacionado con una solicitud de extradición a México. El exintegrante de la Semar es señalado en México por su presunta participación en un caso de huachicol fiscal.

La información sobre su eventual regreso al país generó versiones encontradas durante las últimas horas.

Desde la noche del lunes, el periodista Luis Chaparro, del medio Pie de Nota, informó que Farías Laguna se encontraba en traslado hacia México.

Sin embargo, la defensa del excontralmirante señaló inicialmente que no había recibido una notificación oficial sobre un traslado.

DEFENSA ASEGURA QUE CONTINÚA BAJO PRISIÓN PREVENTIVA

La mañana de este martes, el abogado Epigmenio Mendieta afirmó, en entrevista con Azucena Uresti, que Farías Laguna continúa bajo prisión preventiva con fines de extradición en un centro penitenciario federal de Buenos Aires, Argentina.

El litigante explicó que el exmarino permanece sujeto a la jurisdicción de un juez federal argentino, por lo que, de acuerdo con su versión, el procedimiento de extradición aún se encontraba en curso.

Mendieta señaló que la audiencia preliminar del proceso de extradición está programada para finales de agosto. En esa diligencia se establecerían las fechas para el desahogo de pruebas y posteriormente se determinaría la resolución correspondiente.

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TAMBIÉN ENFRENTA UN PROCESO DE EXPULSIÓN EN ARGENTINA

Además del procedimiento de extradición, Fernando Farías Laguna enfrenta un proceso paralelo de expulsión del territorio argentino.

De acuerdo con lo expuesto por su defensa, este procedimiento deriva de su ingreso a Argentina con un pasaporte falso. El trámite permanece suspendido debido a recursos legales que aún están pendientes de resolución.

Mendieta sostuvo que mientras los procedimientos de extradición y expulsión no concluyan, el traslado del excontralmirante a México no sería viable en las próximas semanas.

La presidenta Sheinbaum, sin embargo, indicó que recibió información según la cual el traslado podría concretarse próximamente y señaló que corresponderá a la FGR y a la SRE aclarar la situación y proporcionar información oficial sobre las condiciones y fechas del eventual regreso de Farías Laguna a México.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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