Rinden protesta candidatos del PRI en la Región Sureste de Coahuila

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Saltillo
/ 25 abril 2026
    Rinden protesta candidatos del PRI en la Región Sureste de Coahuila
    Aspirantes a diputaciones rinden protesta durante el Consejo Político del Sureste. CORTESÍA

Militancia muestra respaldo masivo; aspirantes locales asumen compromiso rumbo a la elección con estructura activa y liderazgo regional

En un ambiente de cohesión, energía y ánimo desbordado, el Partido Revolucionario Institucional celebró el Consejo Político de la Región Sureste de Coahuila, donde se llevó a cabo la toma de protesta de quienes contenderán por diputaciones locales en los próximos comicios.

La explanada del PRI en Saltillo se vio repleta por simpatizantes que, entre música, porras y pancartas, expresaron su apoyo a las y los abanderados. La concurrencia fue tal que prácticamente se extendió hasta cubrir el bulevar Coss, reflejando el entusiasmo de la base partidista.

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El acto fue encabezado por el dirigente estatal, Carlos Robles Loustaunau, acompañado por liderazgos municipales, representantes de sectores y organizaciones, así como figuras clave de la estructura partidaria en la región.

DEFINEN RUTA ELECTORAL CON ESTRUCTURA MOVILIZADA

Durante la jornada rindieron protesta:

⦿Distrito 12: José María Morales Padilla.

⦿Distrito 13: Luz Elena Morales Núñez.

⦿Distrito 14: María del Mar Arroyo Peart.

⦿Distrito 15: Julián Eduardo Medrano Aguirre.

⦿Distrito 16: Álvaro Moreira Valdés.

En su mensaje, la dirigencia estatal destacó la capacidad organizativa y la cohesión interna como pilares para encarar el proceso electoral, subrayando la experiencia y cercanía con la ciudadanía de quienes integran las candidaturas.

Se enfatizó que el partido mantiene una base sólida, con perfiles que combinan trayectoria y trabajo territorial, lo que —aseguraron— permitirá consolidar un proyecto con rumbo definido para el Estado.

Asimismo, se convocó a la militancia a reforzar las labores en campo, mantener la unidad y llevar el mensaje a cada rincón, con miras a obtener resultados favorables en la jornada electoral.

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