Rinden protesta candidatos del PRI en la Región Sureste de Coahuila

La explanada del PRI en Saltillo se vio repleta por simpatizantes que, entre música, porras y pancartas, expresaron su apoyo a las y los abanderados. La concurrencia fue tal que prácticamente se extendió hasta cubrir el bulevar Coss, reflejando el entusiasmo de la base partidista.

En un ambiente de cohesión, energía y ánimo desbordado, el Partido Revolucionario Institucional celebró el Consejo Político de la Región Sureste de Coahuila, donde se llevó a cabo la toma de protesta de quienes contenderán por diputaciones locales en los próximos comicios.

El acto fue encabezado por el dirigente estatal, Carlos Robles Loustaunau, acompañado por liderazgos municipales, representantes de sectores y organizaciones, así como figuras clave de la estructura partidaria en la región.

DEFINEN RUTA ELECTORAL CON ESTRUCTURA MOVILIZADA

Durante la jornada rindieron protesta:

⦿Distrito 12: José María Morales Padilla.

⦿Distrito 13: Luz Elena Morales Núñez.

⦿Distrito 14: María del Mar Arroyo Peart.

⦿Distrito 15: Julián Eduardo Medrano Aguirre.

⦿Distrito 16: Álvaro Moreira Valdés.

En su mensaje, la dirigencia estatal destacó la capacidad organizativa y la cohesión interna como pilares para encarar el proceso electoral, subrayando la experiencia y cercanía con la ciudadanía de quienes integran las candidaturas.

Se enfatizó que el partido mantiene una base sólida, con perfiles que combinan trayectoria y trabajo territorial, lo que —aseguraron— permitirá consolidar un proyecto con rumbo definido para el Estado.

Asimismo, se convocó a la militancia a reforzar las labores en campo, mantener la unidad y llevar el mensaje a cada rincón, con miras a obtener resultados favorables en la jornada electoral.