Sabinas, Coahuila, blinda a sus familias desde el cuidado de las mascotas contra la rickettsiosis y el dengue

SABINAS, COAH.- La batalla contra enfermedades como la rickettsiosis y el dengue no comenzó en un hospital, sino en el patio de decenas de hogares donde perros y gatos se convirtieron en la primera línea de defensa. En la plazita Las Gemelas de la colonia Infonavit de Sabinas, la Brigada Integral para Mascotas reunió a familias que aprovecharon servicios gratuitos de vacunación antirrábica, eliminación de garrapatas y fumigación, en una jornada que dejó claro que cuidar a los animales también significa proteger la salud de toda la comunidad.

El espacio público se transformó en un punto de encuentro donde propietarios acudieron con sus mascotas para recibir atención preventiva, mientras personal sanitario insistía en que el combate contra estos padecimientos empieza mucho antes de que aparezcan los primeros síntomas. El control de garrapatas, la limpieza de patios y la eliminación de recipientes con agua estancada fueron algunos de los mensajes que acompañaron la jornada.