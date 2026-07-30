Sabinas, Coahuila, blinda a sus familias desde el cuidado de las mascotas contra la rickettsiosis y el dengue

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    Sabinas, Coahuila, blinda a sus familias desde el cuidado de las mascotas contra la rickettsiosis y el dengue
    La brigada integral para mascotas reunió a decenas de familias en la plazita Las Gemelas de la colonia Infonavit, en Sabinas. CORTESÍA

Decenas de sabinenses aprovecharon servicios gratuitos para reducir riesgos de enfermedades transmitidas por parásitos y mosquitos

SABINAS, COAH.- La batalla contra enfermedades como la rickettsiosis y el dengue no comenzó en un hospital, sino en el patio de decenas de hogares donde perros y gatos se convirtieron en la primera línea de defensa. En la plazita Las Gemelas de la colonia Infonavit de Sabinas, la Brigada Integral para Mascotas reunió a familias que aprovecharon servicios gratuitos de vacunación antirrábica, eliminación de garrapatas y fumigación, en una jornada que dejó claro que cuidar a los animales también significa proteger la salud de toda la comunidad.

El espacio público se transformó en un punto de encuentro donde propietarios acudieron con sus mascotas para recibir atención preventiva, mientras personal sanitario insistía en que el combate contra estos padecimientos empieza mucho antes de que aparezcan los primeros síntomas. El control de garrapatas, la limpieza de patios y la eliminación de recipientes con agua estancada fueron algunos de los mensajes que acompañaron la jornada.

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El jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 3, Carlos Jiménez Villarreal, destacó la amplia respuesta ciudadana y recordó que estas campañas buscan reducir los riesgos que representan los vectores transmisores de enfermedades, además de fomentar una cultura de tenencia responsable de mascotas.

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Las autoridades de salud reiteraron que acciones sencillas, como mantener libres de garrapatas a perros y gatos o eliminar criaderos de mosquitos, pueden marcar la diferencia para evitar contagios que ponen en riesgo la vida de las personas.

La invitación también se extendió a no bajar la guardia ante señales de alerta como fiebre, dolor de cabeza intenso, erupciones cutáneas o malestar general. Detectar estos síntomas y acudir de inmediato a recibir atención médica puede ser determinante para un tratamiento oportuno.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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