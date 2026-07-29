Inicia concurso por el reinado en Sabinas, Coahuila; candidatas ya fueron presentadas

El evento se realizó en la Sala de Cabildo de la Presidencia Municipal, donde integrantes del Comité del Reinado Sabinas 2026 encabezaron la presentación ante autoridades municipales, representantes de organismos participantes, funcionarios, regidores e invitados especiales.

SABINAS, COAH.- La tradición y el orgullo por la identidad municipal dieron inicio al proceso del reinado Sabinas 2026, luego de que fueron presentadas oficialmente las seis jóvenes que contenderán por la corona que representa una de las celebraciones más importantes del municipio.

La presidenta del Comité del Reinado Sabinas 2026, Victoria Rodríguez Ramos, dio la bienvenida a las participantes y destacó la importancia de mantener vigente una tradición que forma parte de la historia y la vida social de Sabinas.

Durante la ceremonia, el presidente municipal José Feliciano Díaz Iribarren señaló que este tipo de eventos permiten fortalecer los vínculos entre la comunidad y proyectar la identidad del municipio mediante la participación de las nuevas generaciones.

Las jóvenes que competirán por la corona son:

Jimena Hidalgo Robledo, representante de Senderos de San Valentín.

Fernanda Rodríguez Guerra, representante del Club de Leones.

María Lucía Ramos Montemayor, representante del Centro de Atención Múltiple (CAM).

Larisa Guevara Ramos, representante de CMPI.

Anahí Ruiz Winslar, representante de Cruz Roja.

Kamyla Vázquez Granados, representante del Cuerpo de Bomberos.

El certamen mantiene un enfoque de participación social, al involucrar a instituciones educativas, asociaciones civiles y organismos de servicio que tienen presencia activa dentro de la comunidad sabinense.

La joven que resulte electa como Reina Sabinas 2026 tendrá la responsabilidad de representar al municipio en actividades sociales, culturales, cívicas y tradicionales durante el periodo correspondiente, además de convertirse en una de las principales figuras de promoción de las festividades locales.

Con esta presentación inicia formalmente la ruta rumbo a la elección de la nueva soberana de Sabinas, en un proceso que reunirá preparación, convivencia y participación ciudadana previo al evento de coronación.