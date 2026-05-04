Salva a su madre tras intentar quitarse la vida; es hospitalizada en Múzquiz

El incidente ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Xicoténcatl, entre Ferrocarril y Escondida, donde familiares solicitaron apoyo urgente tras percatarse de que la mujer presentaba un estado de salud crítico. Al arribo de los servicios de emergencia, la persona, identificada como Ada, de 42 años, fue localizada desorientada y sin responder de manera coherente a estímulos.

MÚZQUIZ, COAH.- Una fuerte movilización de cuerpos de emergencia se registró durante la madrugada del domingo en la colonia Los Terreros, luego del reporte de una mujer que presuntamente atentó contra su vida al ingerir distintos medicamentos dentro de su domicilio, en Múzquiz .

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer habría consumido una combinación de fármacos que incluían medicamentos psicotrópicos, antidepresivos y otras sustancias como vedavixa, levotiroxina, paracetamol y alprazolam. La ingesta de estos compuestos generó una condición de riesgo que obligó a una intervención inmediata por parte de paramédicos.

Elementos de seguridad pública también acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, mientras que el personal médico brindó atención prehospitalaria a la paciente. Posteriormente, fue trasladada a un hospital de la localidad, donde quedó bajo supervisión especializada debido a la gravedad de su estado.

Según versiones recabadas en el lugar, la mujer padece depresión y se encuentra bajo tratamiento psicológico, lo que podría estar relacionado con lo ocurrido durante la madrugada. Este antecedente fue mencionado por familiares, quienes fueron los primeros en detectar la situación y pedir ayuda.

El despliegue de unidades de emergencia generó movimiento en la zona, aunque no se reportaron otros incidentes relacionados. Las autoridades tomaron conocimiento del caso, el cual quedó registrado como un hecho de atención médica derivado de la ingesta de medicamentos.

(Con información de medios locales)