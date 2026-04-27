Se registra Alhira Reséndiz como candidata a diputada local por el Distrito 3

SABINAS.– En un ambiente de entusiasmo y respaldo ciudadano, Alhira Reséndiz realizó su registro oficial como candidata a diputada local por el Distrito 3 ante el Instituto Electoral de Coahuila, acompañada por cientos de simpatizantes, amigos y familiares que se dieron cita para ser parte de este momento. Durante el acto, Alhira Reséndiz estuvo arropada por importantes figuras políticas, entre ellas el presidente municipal de Sabinas, José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren, así como el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México, Refugio Sandoval, quienes refrendaron su apoyo al proyecto que encabeza.

Asimismo, su compañera de fórmula, Gerarda Fernández, estuvo presente respaldando este arranque formal, destacando la unidad y fortaleza del equipo que busca representar dignamente a la ciudadanía del distrito. Tras cumplir con la entrega de la documentación correspondiente ante la autoridad electoral, Alhira Reséndiz dirigió un mensaje a los presentes, donde aseguró que este es el inicio de una nueva etapa para la región. “Ya es hora de un cambio, del cambio que necesita nuestro distrito. Estamos cansados de lo mismo, de gobiernos que no han dado resultados, que han sido mediocres y que no han trabajado por la gente. Hoy venimos decididos a ganar, a hacer historia y a construir un mejor futuro para nuestra región”, expresó.

La candidata destacó que su proyecto nace del sentir ciudadano, de escuchar a la gente y de la necesidad de generar un verdadero cambio en la forma de gobernar, poniendo siempre al pueblo en el centro de las decisiones. El evento concluyó entre muestras de apoyo y confianza por parte de los asistentes, quienes reiteraron su respaldo a Alhira Reséndiz y su equipo rumbo al proceso electoral.

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