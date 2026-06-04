Tormenta en Saltillo provoca fallas de luz en Galerías, Zona Centro y Venustiano Carranza

En Saltillo, Coahuila, durante la noche del 4 de junio, se han reportado varios apagones y afectaciones a causa de una creciente tormenta.

Se detalló que el juego de los Saraperos contra los Sultanes de Monterrey fue suspendido por la lluvia, el viento y la alta presencia de actividad eléctrica en las nubes. El Servicio Meteorológico Nacional emitió reportes por aviso de fenómeno climático extremo severo: Lluvias intensas (75 a 150 mm), vientos fuertes y granizo.

Se han destacado fallas eléctricas al poniente Colonia República y semáforos fallando en Periférico y Luis Echeverría. Por igual, se detalló que hubo apagones en las instalaciones del centro comercial Galerías Saltillo.