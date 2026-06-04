Tormenta en Saltillo provoca fallas de luz en Galerías, Zona Centro y Venustiano Carranza

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    Tormenta en Saltillo provoca fallas de luz en Galerías, Zona Centro y Venustiano Carranza
    Tormenta sorprende a Saltillo, Coahuila Vanguardia

La tormenta ha causado afectaciones en distintos puntos de Saltillo; se recomienda precaución por viento, lluvia y posible granizo

En Saltillo, Coahuila, durante la noche del 4 de junio, se han reportado varios apagones y afectaciones a causa de una creciente tormenta.

Se detalló que el juego de los Saraperos contra los Sultanes de Monterrey fue suspendido por la lluvia, el viento y la alta presencia de actividad eléctrica en las nubes. El Servicio Meteorológico Nacional emitió reportes por aviso de fenómeno climático extremo severo: Lluvias intensas (75 a 150 mm), vientos fuertes y granizo.

Se han destacado fallas eléctricas al poniente Colonia República y semáforos fallando en Periférico y Luis Echeverría. Por igual, se detalló que hubo apagones en las instalaciones del centro comercial Galerías Saltillo.

$!Fallas en semáforos de Periférico y Luis Echeverría por tormenta
Fallas en semáforos de Periférico y Luis Echeverría por tormenta Omar Saucedo
https://vanguardia.com.mx/deportes/saraperos/saraperos-cae-ante-sultanes-y-pierde-la-serie-en-el-francisco-i-madero-AG21143146

Se pidió extremar precauciones a la población en general en las zonas del sur de Coahuila y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.

$!Falla eléctrica en Galerías Saltillo por tormenta
Falla eléctrica en Galerías Saltillo por tormenta Vanguardia

Autoridades y ciudadanos se mantuvieron atentos ante las condiciones climáticas, mientras que los pronósticos indican que para este viernes existe un 24 por ciento de probabilidad de lluvia, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 26 grados centígrados.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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