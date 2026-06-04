Tormenta en Saltillo provoca fallas de luz en Galerías, Zona Centro y Venustiano Carranza
La tormenta ha causado afectaciones en distintos puntos de Saltillo; se recomienda precaución por viento, lluvia y posible granizo
En Saltillo, Coahuila, durante la noche del 4 de junio, se han reportado varios apagones y afectaciones a causa de una creciente tormenta.
Se detalló que el juego de los Saraperos contra los Sultanes de Monterrey fue suspendido por la lluvia, el viento y la alta presencia de actividad eléctrica en las nubes. El Servicio Meteorológico Nacional emitió reportes por aviso de fenómeno climático extremo severo: Lluvias intensas (75 a 150 mm), vientos fuertes y granizo.
Se han destacado fallas eléctricas al poniente Colonia República y semáforos fallando en Periférico y Luis Echeverría. Por igual, se detalló que hubo apagones en las instalaciones del centro comercial Galerías Saltillo.
Se pidió extremar precauciones a la población en general en las zonas del sur de Coahuila y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.
Autoridades y ciudadanos se mantuvieron atentos ante las condiciones climáticas, mientras que los pronósticos indican que para este viernes existe un 24 por ciento de probabilidad de lluvia, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 26 grados centígrados.