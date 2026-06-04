Senado de Estados Unidos rechaza iniciativa ‘SAVE AMERICA’ de Trump

El 4 de junio se reportó que el Senado de los Estados Unidos rechazó la iniciativa de ley ‘SAVE AMERICA’, con una votación de 48 a favor y 51 en contra. La legislación necesitaba la aprobación de 60 senadores para ser firmada por el presidente Trump.

La iniciativa, propuesta por el mismo presidente Donald Trump, tenía el objetivo de obligar a los votantes de Estados Unidos a presentar documentación para confirmar su ciudadanía. Una de las principales posturas del Partido Republicano, en contra del Demócrata, es acusar que dichos militantes ‘utilizan’ migrantes indocumentados para favorecerlos en las votaciones. Sin embargo, se destacó que no hay estudios concretos que lo prueben.