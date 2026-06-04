Senado de Estados Unidos rechaza iniciativa ‘SAVE AMERICA’ de Trump
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Organizaciones de derechos humanos han destacado que la iniciativa también afectaría a ciudadanos sin acceso a documentos de identificación
El 4 de junio se reportó que el Senado de los Estados Unidos rechazó la iniciativa de ley ‘SAVE AMERICA’, con una votación de 48 a favor y 51 en contra. La legislación necesitaba la aprobación de 60 senadores para ser firmada por el presidente Trump.
La iniciativa, propuesta por el mismo presidente Donald Trump, tenía el objetivo de obligar a los votantes de Estados Unidos a presentar documentación para confirmar su ciudadanía. Una de las principales posturas del Partido Republicano, en contra del Demócrata, es acusar que dichos militantes ‘utilizan’ migrantes indocumentados para favorecerlos en las votaciones. Sin embargo, se destacó que no hay estudios concretos que lo prueben.
Previamente, la propuesta había avanzado desde la Cámara de Representantes, el 11 de febrero del 2026. Su movilización fue principalmente promovida por los funcionarios republicanos. Aunque no logró pasar a la Cámara Alta, sí fue foco de debate para ser una enmienda.
Durante la votación de los senadores, se destacó que los senadores republicanos: Thom Tillis de Carolina del Norte, Lisa Murkowski de Alaska, Mitch McConnell de Kentucky y Susan Collins de Maine, votaron en contra de la iniciativa. Se estima que la falta de apoyo de estos militantes se debe a las acciones presidenciales de Trump, relacionadas con la guerra con Irán y el supuesto acuerdo del presidente con el Servicio de Impuestos Internos para adquirir inmunidad para sus familiares.
Aunque el Senado rechazó la iniciativa, 36 estados de su país ya exigen identificación para votar; otros 18, ya solicitan documentación con fotos, supuestamente, con la intención de evitar el fraude electoral.